Graz: Die beiden letzten Modelleisenbahngeschäfte gegenüberliegend

Vor über 20 Jahren existierten in Graz sieben Modelleisenbahngeschäfte; heute sind es nur noch zwei. Interessanterweise stehen beide, die „Modelleisenbahnbörse“ und die „K+K Modelleisenbahnen“, direkt gegenüber in der Lazarettgasse. Ein Besuch von MeinBezirk beleuchtet die Situation dieser Geschäfte und das verblüffende Phänomen ihrer Nachbarschaft.

GRAZ. Die letzten zwei Jahrzehnte haben die Einzelhandelslandschaft in Graz stark verändert. Lag die Zahl der Modelleisenbahngeschäfte in der Blütezeit bei sieben, sind aktuell nur noch zwei aktiv. Beide Geschäfte, die „Modelleisenbahnbörse“ und „K+K Modelleisenbahnen“, befinden sich im Stadtteil Gries, innerhalb von weniger als 100 Metern voneinander. Franz Arnold, der die „Modelleisenbahnbörse“ seit 20 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Maria betreibt, beschreibt die Nähe der beiden Läden als „Zufall“.

Die Leidenschaft für Modelleisenbahnen begann bei Arnold vor mehr als 50 Jahren als Sammler, bevor er in die Handelswelt eintauchte. Er bemerkt schmunzelnd: „Jetzt ist es mehr Bewegungstherapie in der Pension“, da er originalverpackte, aber bereits „gebrauchte“ Eisenbahnmodelle kauft und verkauft.

Eisenbahn als „Seelentröster“



Sowohl Arnold als auch seine Frau haben über die Jahre eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Ein Großteil der Geschäfte erfolgt mittlerweile online; bereits 2008 sprang man auf den Online-Zug auf. Das Ladengeschäft in der Lazarettgasse dient vor allem als Ort für persönliche Verkaufsgespräche und Beratung. Für einige Kunden hat der Raum beinahe museumhaften Charakter. Arnold erklärt: „Für viele ist es ein Ausgleich zum täglichen Stress.“ Seine Frau ergänzt: „Die Modelleisenbahn ist auch ein Seelentröster.“ Das Verhältnis zu den Mitbewerbern ist ausgezeichnet, was sich beim Besuch der Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeigt.

Hobby in die Wiege gelegt



„K+K Modelleisenbahnen“ hat seit 2000 seine Räumlichkeiten in der Lazarettgasse. Gegründet wurde das Geschäft 1995 von Werner Klep. Er, der sich mit 50 Jahren dazu entschloss, das Geschäft als zweites Standbein zu eröffnen, spezialisiert sich auf den Verkauf und die Reparatur von Neuware. Seit 2016 ist die nächste Generation am Zug: Sohn Thomas, der in der Mobilitätsplanung tätig ist, kümmert sich in seiner Freizeit um technische Aspekte, während seine Frau Anita das Tagesgeschäft leitet. Auch der Gründer Werner ist mit 79 Jahren fast täglich anwesend. Thomas Klep erläutert: „Mir wurde die Leidenschaft quasi in die Wiege gelegt; meine Frau hat sie angeheiratet.“ Sie selbst wurde ebenfalls vom Eisenbahnfieber angesteckt: „Wir sind ein Familienunternehmen, und es ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit”, so Anita Klep.

Verzicht auf Onlinehandel



Ein weiterer Punkt, der die beiden Händler unterscheidet, ist, dass „K+K Modelleisenbahnen“ im Jahr 2025 noch keinen Onlineshop betreibt. Beratungen, Verkauf und Reparaturen finden im Geschäft statt, welches für viele Stammkunden auch als sozialer Treffpunkt fungiert. Thomas Klep hebt hervor: „Es ist ein sehr freundschaftlicher Umgang, es wird über weit mehr geredet, als nur Eisenbahnen.“ Ein positives Signal ist, dass immer mehr Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern das Geschäft besuchen, was die Hoffnung nährt, dass die Faszination für Modelleisenbahnen an zukünftige Generationen weitergegeben wird.

