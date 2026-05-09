Graz-Eggenberg: Wenn der Song Contest auf den Gottesdienst trifft

Gottesdienst in Graz-Eggenberg im Zeichen des Song Contests

In der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Graz-Eggenberg findet am Sonntag ein Gottesdienst im Zeichen des Song Contests statt. Der sogenannte „Song Contest-Gottesdienst“ stellt dabei Schlagerlieder in den Mittelpunkt.

Pfarrer Friedrich Eckhardt feiert nach eigenen Angaben bereits zum zweiten Mal einen „Schlager-Gottesdienst“. In der Christuskirche gab es zuvor bereits thematische Feiern wie einen „Harry-Potter-Gottesdienst“ und einen „Schlager-Gottesdienst“.

Für den Gottesdienst wurden nach Angaben von Friedrich Eckhardt ausschließlich Melodien aus Song Contests der 1970er-Jahre ausgewählt. Sämtliche musikalischen Stücke stammen aus dem Genre Schlager.

Im Rahmen des Schlagergottesdienstes zum Song Contest sollen unter anderem die Titel „Merci, Cherie“ und „Ein bisschen Frieden“ gespielt werden. Außerdem sind die Lieder „Nur die Liebe lässt uns leben“ und „Aufrecht gehen“ von Mary Roos vorgesehen. Nach Angaben von Eckhardt sollen im Gottesdienst auch „Hold me now“ und „What’s another year“ von Johnny Logan zu hören sein.

Zusätzlich sind Siegertitel wie „Fly on the wings of love“ der Olsen Brothers aus dem Jahr 2000 aus Dänemark sowie „Take me to your heaven“ aus dem Jahr 1999 aus Schweden eingeplant. Die gemeinsam gesungenen Lieder stehen nach Angaben von Eckhardt in Bezug zu Aussagen der Bibel und des Glaubens.

Pfarrer Eckhardt beschreibt die ausgewählten Schlager als Lieder über Sehnsüchte und Gefühle wie Träume, Aufbruch und Loslassen. Diese Themen kämen nach seiner Darstellung auch in den Inhalten der Bibel vor. Mitsingen, Mitfeiern, Mitklatschen und bei Lust auch Mittanzen sind im Gottesdienst ausdrücklich erwünscht.