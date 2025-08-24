Graz erblüht: So gestalten MeinBezirk-Leser kreativ ihre Nachbarschaft

Die Leserinnen und Leser von MeinBezirk zeigen wöchentlich mit ihren Einsendungen, wie viel Engagement und Leidenschaft in den Gärten und Grünflächen von Graz steckt. Ob es sich um private Rückzugsorte oder sorgfältig gepflegte Beete vor Wohnhäusern handelt – die Freude am Gärtnern bringt nicht nur Farbe ins Stadtbild, sondern verbindet die Menschen auch mit ihrer Umgebung.

GRAZ. Ein prächtiger Garten voller Oleander, Sträucher und Blumen macht den Garten von Sieglinde Becker in Straßgang zu einem echten Blickfang. Um ihre Begeisterung zu teilen, hat sie mit einem Foto von der Straße aus einen Einblick in ihren Garten festgehalten (siehe oben).

Im Bezirk Lend bringt Roja Orthaber Rosenzweige ihrer Schwester, die in ihrer Babenbergerstraße ein „kleines Paradies“ erschaffen hat. Sie beschreibt: „Ohne einen eigenen Garten kümmere ich mich um die Grünflächen rund um das Gebäude. Mit viel Hingabe pflanze ich Beete, sorge für blühende Blumen und trage so zur Verschönerung des Wohnumfelds bei.“ Solches Engagement enrichiert nicht nur das Stadtbild, sondern fördert auch das Gemeinschaftsgefühl.

Was die Geschwister jedoch traurig macht: „Leider wird diese Mühe oft durch rücksichtsloses Verhalten beeinträchtigt. Immer wieder werden die Grünflächen als Hundewiese missbraucht, Blumen ausgerissen und Äste abgeknickt.“ Für die Leserinnen und Leser von MeinBezirk ist dies nicht nur ärgerlich, sondern auch respektlos gegenüber dem Engagement von Menschen wie Roja und anderen, die solche blühende Oasen pflegen.

MeinGarten – Teile deine Gartenfotos!

Willst auch du Eindrücke aus deinem Garten mit der MeinBezirk-Leserschaft teilen? Schick uns deine Bilder (und dich in deinem Garten) mit einer kurzen Beschreibung und deinem Bezirk an [email protected] (Betreff: „MeinGarten“). Wir freuen uns auf deine Einsendungen!

