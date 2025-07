Graz: Erster Lehrling für „Vegetarische Kulinarik“ in der Steiermark

Nicht Fisch, nicht Fleisch: Julia Kügerl ist die erste Steirerin, die ihre „Vegetarische Kulinarik“-Lehre begonnen hat. MeinBezirk besuchte sie in ihrem Ausbildungsbetrieb, der „Speis am Lendhafen“, um über vegane Kochalternativen und ihren Traum eines eigenen Bistros am Meer zu sprechen.

GRAZ/LEND. Am 1. Juli dieses Jahres wurde die vegetarische Kulinarik in Österreich offiziell als Lehrberuf eingeführt, nachdem es zuvor Diskussionen über den Wert dieser Ausbildung gegeben hatte. Kritiker argumentierten, dass eine Lehre ohne Fleisch nicht genügend Inhalte bieten könne und nicht mit der traditionellen Küche vergleichbar sei. Doch die zunehmenden pflanzenbasierten Lebensstile und das wachsende Bewusstsein für vegetarische und vegane Ernährung haben die Notwendigkeit für solche Ausbildungsprogramme verdeutlicht.

Die Grazer „Speis am Lendhafen“ hat sich als Vorreiter in der Steiermark positioniert und erhielt die erste Genehmigung für die Ausbildung von Lehrlingen in der vegetarischen Kulinarik. Geschäftsführer Florian Joham zeigt sich begeistert: „Es passt perfekt zu unserem Konzept, und wir erhielten große Unterstützung von der Wirtschaftskammer.“ Dies zeigt, wie lokale Betriebe bereit sind, neue Wege zu gehen und sich den Veränderungen in der Gastronomie anzupassen.

Julia Kügerl, die sich als Küchenhilfe beworben hatte, ist nun stolz darauf, die erste steirische Lehrling in diesem neuartigen Berufsfeld zu sein. „Ich wollte schon seit meinem 14. Lebensjahr Koch werden, aber als Vegetarierin war das oft schwierig“, erklärt die 24-Jährige. Ihr Engagement für die vegetarische Küche wurde durch die Einführung dieser neuen Ausbildungsmöglichkeit gestärkt.

Herausforderungen der vegetarischen Kulinarik

Eine große Überraschung für Kügerl ist die intensive Vorbereitungszeit, die hinter der Gestaltung eines Menüs steckt. „Das denkt man nicht, wenn man auswärts isst.“ Besonders herausfordernd war für sie die Zubereitung von Austernpilzschnitzeln, da die Pilze nicht die gleichmäßige Form wie Fleisch haben: „Die waren wild gewachsen und das Panieren war eine echte Herausforderung,“ schmunzelt sie.

Zu den aktuellen Favoriten in der Speiseliste gehört ein dekonstruierter griechischer Salat, der ganz ohne tierische Produkte auskommt. „Mit einer speziellen Gurken- und Paprikasoße sowie eingelegten Tofuwürfeln, die unseren Feta ersetzen, ist das ein echtes Highlight“, erklärt Joham. Sein Engagement für pflanzenbasierte Küche zeigt, dass Gastronomie immer innovativer und bewusster wird.

Fleischlos kochen, vegan mitdenken

In der „Speis am Lendhafen“ wird Wert auf vegane Alternativen gelegt: „Viele Gerichte sind fast komplett ohne tierische Produkte.“ Einzelne Komponenten lassen sich leicht ersetzen, etwa beim Risotto, wo Käse weggelassen werden kann.

Nach ihrem Lehrabschluss hat Julia Kügerl große Pläne: „Irgendwann möchte ich mein eigenes kleines Bistro am Meer.“ Sie ist überzeugt, dass in vielen kleinen Touristenorten vegetarisch-vegane Angebote fehlen. Geschäftsführer Joham unterstützt sie in ihren Träumen: „Wir sehen die Ausbildung als Zukunftsthema und planen, bereits im Herbst wieder Lehrlinge aufzunehmen.“

