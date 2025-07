Graz: Ferienprogramme und Betreuungsplätze für Kleinkinder unzureichend

Graz bietet ein Ferienprogramm für Kinder ab sechs Jahren an, doch Eltern von jüngeren Kindern fordern ebenfalls geeignete Angebote. MeinBezirk hat sich erkundigt, warum es derzeit an Lösungen mangelt und ob sich in Zukunft etwas ändern könnte.

GRAZ. Die Sommerferien sind für viele Familien eine Zeit voller Freude, stellen aber gleichzeitig eine Herausforderung für Eltern mit kleinen Kindern dar. Neben den begrenzten Urlaubstagen, die realistisch gesehen maximal drei Wochen betragen, bedeutet dies oft einen Balanceakt, um die Kinder während der Arbeitszeit unterzubringen. Nicht immer sind Großeltern oder andere Bezugspersonen verfügbar, während die beruflichen Verpflichtungen nicht bis zum Schulbeginn warten können.

Die Stadt Graz reagiert seit mehreren Jahren auf diese Problematik mit einem umfassenden Programm. Über 7.000 Plätze in verschiedenen Einrichtungen stehen zur Verfügung, einschließlich der institutionellen Sommerbetreuung. Diese „Ferienhits für Kids“ erfreuen sich hoher Beliebtheit, jedoch gibt es ein Problem: Bis auf einen Kurs, die „Waldwerkstatt“, sind alle Programme ausschließlich für Kinder ab sechs Jahren buchbar. Dieser Umstand stößt insbesondere bei Eltern von Kindergartenkindern auf Kritik, da auch sie nach geeigneten Angeboten suchen, um die Sommerzeit zu überbrücken.

Kein Ersatz für Ferienbetreuung

Die Stadt erwähnt, dass ihre Einrichtungen während der meisten Ferienzeiten geöffnet sind. In dieser Zeit werden Kinderbetreuungsgruppen zusammengelegt, da nie alle Kinder gleichzeitig Betreuung benötigen. Bei privaten Einrichtungen wie KIB3, die 19 Kindergärten und eine Krippe in Graz betreibt und rund 900 Kinder betreut, ist dies jedoch unterschiedlich. Diese schließen während der langen Sommerferien und bieten nur für einige Wochen Sommerbetreuung an, was zu den Forderungen nach mehr Angeboten für jüngere Kinder führt.

Markus Schabler, Leiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit des städtischen Amtes für Jugend und Familie, stellt klar, dass die bestehenden Ferienangebote nicht als Ersatz für die Betreuung in den Ferien gedacht sind. Er betont, dass die Teilnahme an Workshops einen Entwicklungsstand erfordere, der Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen voraussetzt. Umstress und Überforderung für jüngere Kinder sollen vermieden werden.

Herausforderung, aber machbar

Markus Rapp, Obmann des Vereins HiJump, bietet Bewegungsangebote auch für Kindergartenkinder an. Er erklärt: „Natürlich ist es aufwändiger mit jüngeren Kindern. Wir haben einen anderen Betreuungsschlüssel, aber mein Team aus Elementarpädagogen und Sportwissenschaftlern macht hervorragende Arbeit.“ Obwohl die Kosten von circa 210 Euro pro Woche inkl. Mittagessen vergleichsweise hoch sind, appelliert Rapp an die Stadt, eine breitere Palette für jüngere Kinder zu schaffen. Der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner äußert sich offen für neue Angebote, kritisiert jedoch die gegenwärtigen Sparvorgaben der politischen Koalition.

