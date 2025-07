Graz-Geidorf: Elf Personen wegen Brand im Krankenhaus behandelt

Am Samstag ereignete sich in einem Mehrparteienhaus im Grazer Stadtteil Geidorf ein Schwelbrand, der zu erheblichem Rauch und mehreren Verletzten führte.

GRAZ. Am Nachmittag wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte um 14:15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten schnell fest, dass stark dichter Rauch im Treppenhaus aufstieg. Sofortige Evakuierungsmaßnahmen wurden ergriffen, um alle Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Rauchentwicklung das Resultat eines Schwelbrandes

Laut der Berufsfeuerwehr wurde der Vorfall durch einen Schwelbrand verursacht – eine Form des Feuers, bei der es zu einer unvollständigen Verbrennung mit nur minimalen offenen Flammen kommt, aber eine erhebliche Rauchentwicklung auftritt. Das Feuer war offenbar bereits mehrere Stunden vor dem Entdecken in einer Wohnung ausgebrochen, konnte sich jedoch aufgrund von Sauerstoffmangel nicht ausbreiten und erlosch letztendlich von selbst. Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt, und das Gebäude wurde anschließend gründlich belüftet.

Was ist ein Schwelbrand?

Ein Schwelbrand ist gefährlich, weil er sich oft unbemerkt über längere Zeit entwickeln kann. Häufig entsteht er in geschlossenen Räumen, wo der Sauerstoff begrenzt ist, wie beispielsweise in Hohlräumen oder hinter Wänden. Typische Auslöser sind defekte Elektrogeräte oder Kabel. Der daraus resultierende Rauch kann hochgiftige Gase wie Kohlenstoffmonoxid enthalten, welches für die Gesundheit äußerst schädlich ist. Sollte zusätzlicher Sauerstoff durch das Öffnen von Türen oder Fenstern eindringen, könnte dies eine plötzliche Entzündung und eine explosionsartige Ausbreitung des Brandes nach sich ziehen.

Verletztenzahlen im Überblick

Elf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Graz eingeliefert. Dazu gehören vier Bewohner sowie sieben Polizeibeamte, die an der Evakuierung mitwirkten. Glücklicherweise konnten alle Patienten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die Brandursache wurde als eine unbeaufsichtigte Kerze im Schlafzimmer identifiziert.

