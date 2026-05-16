Graz-Geidorf: Unklarer Unfallhergang ruft Polizei auf den Plan – Zeugen gesucht

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Graz-Geidorf

In Graz-Geidorf sind am 3. Mai 2026 im Kreuzungsbereich von Glacisstraße und Elisabethstraße zwei Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr im Bereich der genannten Kreuzung. An dem Unfall waren ein 23-jähriger Lenker und eine 67-jährige Lenkerin beteiligt, die stadteinwärts unterwegs waren.

Die beteiligten Fahrer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Der genaue Ablauf des Geschehens ist bisher ungeklärt.

Die 67-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Die Verkehrsinspektion Graz I ersucht um sachdienliche Hinweise und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 059/133/654110 zu melden.