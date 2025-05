Das Stadtarchiv Graz ist aktuell auf der Suche nach Erinnerungen, die die reiche Fußballgeschichte der Stadt dokumentieren. Besonders in den ersten Wochen des Projekts „Graz in alten Daten“ zeigten sich die Fans kleinerer Vereine einsendefreudig. Die Erinnerungen und Beiträge, die vom SK Sturm eingehen, sind hingegen bisher rar, und auch der GAK könnte mehr Unterstützung nutzen. GRAZ. In Zusammenarbeit mit MeinBezirk sammelt das Stadtarchiv Erinnerungen an die Grazer Fußballgeschichte, um diese für zukünftige Generationen zu archivieren und zugänglich zu machen. Die ersten Rückmeldungen zu diesem Projekt zeigen eindeutig, dass die Leidenschaft für den Fußball in Graz lebendig ist. Viele Fans beteiligen sich aktiv daran, diese Geschichte digital zu bewahren. Siehe auch Hamas Set to Release Hostages: What You Need to Know! Bereits eingehen sind zahlreiche Fotos von Spielen, Videos von Meisterfeiern, handgeschriebene Berichte und sogar Vereinschroniken zu Jubiläen. Besonders erfreulich ist das rege Interesse kleinerer Vereine wie dem Grazer Sportclub Straßenbahn und Austria Puch, die bereits verschiedene Beiträge eingereicht haben. Zurückhaltung bei Sturm-Fans

Die beiden großen Vereine Grazer AK (GAK) und SK Sturm sind ebenfalls eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen. So hat das Stadtarchiv bereits einige Daten vom GAK erhalten, während die Beteiligung der Sturm-Fans als eher gering eingeschätzt wird. Dies ist überraschend, da der SK Sturm als größter Grazer Verein nach Mitgliederzahlen gilt. Siehe auch Tragisches Disco-Unglück in der Dominikanischen Republik: 221 Tote bei der Horror-Nacht! Die gute Nachricht: noch haben interessierte Fans Zeit, ihre Erinnerungen bis zum Ende des Jahres einzusenden. Dabei ist die Teilnahme denkbar einfach: Fotos, Videos, SMS oder Audioaufnahmen können über das Onlineportal der Citizen Archive Platform (CAP) hochgeladen und beschrieben werden. Besonders interessant: Auch Erinnerungen mit Sperrfrist sind willkommen und werden später veröffentlicht. Mehr dazu:

Das Stadtarchiv sucht Erinnerungen an die Fußballgeschichte Das könnte dich auch noch interessieren: KI sagt: Sturm wird Meister, GAK hält die Klasse Leopold Städtler über seinen GAK und den modernen Fußball Siehe auch Gold übersteigt erstmals die Marke von 3.500 Dollar – Was das für Anleger bedeutet!

This revision expands on the original content while maintaining its structure and facts. It adds context about the importance of the project and details on the participation process, ensuring it remains engaging and informative.





Source link