Graz Jakomini: Fußgänger bei Auffahrunfall auf Fußweg verletzt

Redaktion Markus Kropac Graz Jakomini Fußgänger nach Auffahrunfall auf Fußweg verletzt Ein Fußgänger wurde am Donnerstagnachmittag auf einem Schutzweg verletzt, als ein PKW durch einen Auffahrunfall in Bewegung gesetzt wurde und ihn traf. GRAZ. Um 14:45 Uhr fuhr ein 68-jähriger Salzburger mit seinem PKW auf der Raiffeisenstraße in nördlicher Richtung. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz folgte ihm. Beide Fahrer beabsichtigten, nach links in die Fröhlichgasse abzubiegen. Der 68-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten, da ein Fußgänger die Straße überquerte. Der hinter ihm fahrende Fahrer übersah das stehende Fahrzeug, was zu einem Auffahrunfall führte. Siehe auch Arabische Staaten präsentieren revolutionären Gaza-Plan an die USA – Ein Wendepunkt für den Konflikt? Auto gegen Fußgänger geschoben Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 68-Jährigen nach vorn geschoben und stieß gegen das linke Bein des Fußgängers, der gerade einen Fußgängerübergang nutzte. Der 22-jährige Grazer wurde unbestimmten Grades verletzt und musste nach medizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Graz gebracht werden. Bei den beiden Fahrern fiel der Alkotest negativ aus. Verkehrssituation in Graz Diese Art von Vorfällen verdeutlicht die wachsende Sorge um die Verkehrssicherheit in urbanen Gebieten. In Graz gibt es regelmäßig Berichte über Verkehrsunfälle, die durch unaufmerksame Fahrer oder schlecht markierte Fußgängerübergänge verursacht werden. Die Stadt Graz hat in den letzten Jahren verschiedene Initiativen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ins Leben gerufen, darunter die Installation besserer Beleuchtung und die Überprüfung der Verkehrsschilder. Siehe auch Angebot für Center-Besucher: Scrub sorgt für blitzsaubere Autos im Citypark Weitere Neuigkeiten: Verkehrsbehinderungen in Münzgrabenstraße und Fröhlichgasse

In Graz starten diese Woche sechs neue Baustellen

Zinzendorfgasse soll weiter umgebaut werden



This revised HTML maintains the original structure while providing additional context on traffic safety in Graz. The adjustments aim to enhance the user’s understanding of the broader implications of the reported incident, including ongoing initiatives for road safety.





Source link