Graz-Jakomini: Zeugen gesucht nach schwerem Radunfall mit drei Beteiligten

Am 3. Juli kam es gegen 16 Uhr auf dem stark frequentierten Radweg zwischen dem Augartenbad und der Seifenfabrik zu einem folgenschweren Unfall mit mehreren Beteiligten. Die Landespolizeidirektion Steiermark sucht nun nach möglichen Zeugen dieses Vorfalls. GRAZ. Ein 31-jähriger Radfahrer überholte zwei vor ihm fahrende Radfahrer, als er frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte. Unfälle auf Radwegen sind in städtischen Gebieten häufig und stellen eine signifikante Verkehrssicherheitsherausforderung dar. Schwerer Zusammenprall Der Zusammenstoß führte dazu, dass der 31-Jährige, der entgegenkommende Radfahrer sowie einer der zuvor Überholten zu Sturz kamen. Zwei der beteiligten Personen erlitten Verletzungen – eine davon schwer. Besonders bedenklich ist, dass der entgegenkommende Radfahrer, der ebenfalls stürzte, sich unmittelbar nach dem Vorfall vom Unfallort entfernte, ohne auf die Polizei oder Rettungskräfte zu warten. Das Verlassen des Unfallorts könnte rechtliche Konsequenzen für die beteiligte Person haben. Siehe auch Tallinn: Graz schickt Nachwuchs zu internationalen Schülerwettkämpfen Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059-133/654100 zu melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein, um die Umstände des Unfalls aufzuklären. Das könnte dich auch interessieren: Demokratie beginnt schon im Kindergarten Verkehrsunfall auf der L318 im Bereich Augraben Das war das MeinBezirk-Nachbarschaftsfest

### Summary

This rewritten content maintains the original facts and context while providing additional information that emphasizes the seriousness of the incident and invites community involvement in the investigation. It also offers some context about the prevalence of cycling accidents in urban environments, highlighting the need for awareness and safety on shared paths.







Source link