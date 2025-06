Graz: Krankenhäuser gewähren Einblick in den Herkules-Einsatz nach dem Amoklauf

Am Donnerstag stellten die Leiter der Grazer Krankenhäuser gemeinsam mit der Landesspitze die Abläufe nach dem tragischen Amoklauf dar. Über 75 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte wurden aus dem Urlaub und ihrer Freizeit zurückgerufen, um die Versorgung der Verletzten zu gewährleisten. Alle Verletzten befinden sich mittlerweile außerhalb Lebensgefahr und konnten oder werden bald die Intensivstationen verlassen. Dennoch sind weitere medizinische Eingriffe erforderlich, und der Weg zur vollständigen Genesung wird lange dauern.

GRAZ. Am Donnerstagnachmittag berichteten die Vertreter von LKH Graz II/Standort West, UKH Graz und LKH-Univ. Klinikum Graz zusammen mit den politischen Entscheidungsträgern über die Ereignisse der letzten Tage. Nach dem Amoklauf an der BORG Dreierschützengasse wurden vier Verletzte ins UKH eingeliefert, sieben ins LKH Graz und zwei ins LKH Graz II. Leider verstarb eine Patientin an ihren schweren Verletzungen, während alle anderen Patientinnen und Patienten sich auf dem Weg der Besserung befinden.

Personal aus dem Urlaub geholt

An den Krankenhäusern wurden umgehend Notfallprotokolle aktiviert. Dabei wurden nicht dringliche Operationen verschoben, um Kapazitäten für die Verletzten freizumachen. Im Zuge der Alarmierung wurden 15 zusätzliche Pflegekräfte mobilisiert. Michael Lehofer, ärztlicher Direktor des LKH Graz II, drückte die schwierige Lage der Mitarbeiter aus: „Wir hatten Notärzte vor Ort, und das Personal war verständlicherweise betroffen. Zwei Eltern von verstorbenen Kindern sind bei uns tätig.“

Bereits am Dienstag um 10:08 Uhr löste das LKH Graz einen Voralarm für bis zu 100 Verletzte aus, was die Alarmierung von rund 30 Pflegekräften, die sich nicht in Bereitschaft befanden, nach sich zog. Auch Christian Kammerlander, ärztlicher Direktor des UKH Steiermark, bestätigte, dass am Dienstag kurz nach 10 Uhr Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Im UKH wurden alle behandelten Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren notfallmedizinisch versorgt.

Psychosoziale Betreuung für Opfer und Helfende

Die Leiter der Krankenhäuser betonten den großen Dank an ihre Teams für das unermüdliche Engagement. Für alle Beteiligten wurden psychologische Betreuungsmöglichkeiten eingerichtet, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Seit Dienstag sind im Schnitt 60 Mitglieder des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark im Einsatz, ergänzt durch 30 Schulpsychologen und 16 weitere Fachkräfte aus den angrenzenden Bundesländern.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) würdigte die Einsatzkräfte: „Die Menschen in der Steiermark können sich auf unsere Einsatzorganisationen, Ärzte, Pflegekräfte und Psychologen verlassen. Das zeigte sich einmal mehr beim Amoklauf in Graz.“ Manuela Kohm (ÖVP) stellte fest, dass in schwierigen Zeiten das Engagement und der Zusammenhalt entscheidend sind. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) drückte seine tief empfundene Dankbarkeit für die Einsatzbereitschaft aus und unterstrich, dass unser Gesundheitssystem sowohl organisatorisch als auch menschlich funktioniert.

