Graz: Landesregierung plant etwa 30 Millionen Euro für Stadioninvestition

Am Freitag sicherte das Land Steiermark dem Stadionausbau in Graz die finanzielle Unterstützung zu. Man wolle einen ähnlichen Betrag wie die Stadt Graz, die bis zu 30 Millionen Euro zugesichert hat, investieren.



GRAZ/STEIERMARK. Nach der Veröffentlichung weiterer Details zur Machbarkeitsstudie rund um einen möglichen Ausbau des Liebenauer Stadions am Dienstag – MeinBezirk berichtete – meldete sich am Freitag die steirische Landesregierung zu Wort. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte: „Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wir uns als Landesregierung am finanziellen Engagement der Stadt Graz orientieren und Teil des Erweiterungsprozesses sind.“

Die Stadt Graz hat dem Projekt eine Unterstützung von bis zu 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auf einen konkreten Betrag möchte man sich von Landesseite nicht festnageln lassen, auf Nachfrage heißt es: „Hierzu braucht es konkrete belastbare Daten seitens der Stadt.“ Auch wenn die Landesregierung plant, rund 30 Millionen Euro zu investieren, bleiben zur vollständigen Umsetzung des Projekts rund 90 Millionen Euro an Finanzierungslücke.

Multifunktionsarena als Ziel



Soll der Ausbau tatsächlich Realität werden, sind finanzielle Zuschüsse von anderen Seiten erforderlich. Der Bund wird voraussichtlich nicht zur Finanzierung beitragen, weshalb die Hoffnung auf private Investoren steigt. Sowohl der Grazer AK als auch der SK Sturm haben bereits signalisiert, sich unter bestimmten Bedingungen an den Kosten zu beteiligen – MeinBezirk berichtete.

Seitens des Landes nutzte man die Chance, um die Grazer Stadtregierung zu kritisieren. „Der Umbau des Liebenauer Stadions erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung, und eine klare Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist unerlässlich“, kommentiert Landeshauptmann Stellvertreter Manuela Khom (ÖVP). Zudem betont man die Notwendigkeit einer vielseitigen Nutzung: „Eine moderne Multifunktionsarena hat großes Potenzial, das über den Fußball hinausgeht.“

Noch ein weiter Weg



Der erste Planungsbeschluss soll im Oktober gefasst werden. Bis dahin müssen die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt werden, und die Zeit drängt. Der früheste Baubeginn könnte, sofern alles reibungslos verläuft, für 2027 anberaumt werden; MeinBezirk berichtete. Ein Einzug in das neue Stadion könnte somit für die Vereine im Jahr 2029 möglich sein – im besten Fall.

