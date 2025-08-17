Graz: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Autolenker dürfte am Samstag einen Radfahrer übersehen und angefahren haben. Der Fahrer ist flüchtig – die Polizei sucht nach Zeugen.

GRAZ. Am Samstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall im Grazer Bezirk Gries. Gegen 15:30 Uhr wollte ein Autofahrer von der Kärntner Straße kommend auf den Eggenberger Gürtel abbiegen, als er einen Radfahrer auf dem Schutzweg übersah und ihn anfuhr.

Zeugen gesucht

Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort, bisher gibt es keine Beschreibung des Fahrzeugs oder des Fahrers. Die Polizei bittet nun um Hinweise an die Verkehrsinspektion Graz unter 059-133/654100.

Weitere Nachrichten aus Graz: