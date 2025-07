Graz St. Peter: ÖVP fordert Zebrastreifen auf der Petrifelderstraße

Die ÖVP fordert die Einrichtung eines Zebrastreifens in der Petrifelderstraße im Bezirk St. Peter.

Graz. Der Supermarkt Billa und das Eisgeschäft Temmel ziehen viele Menschen in die Petrifelderstraße, was die ÖVP dazu veranlasst hat, einen Schutzweg zu fordern. Gemeinderätin Elisabeth Potzinger bemerkte: „Besonders nachmittags und an Wochenenden ist hier ein deutlich erhöhtes Fußgängeraufkommen zu beobachten. Viele Familien mit Kindern besuchen die umliegenden Geschäfte oder gönnen sich ein Eis.“ Beschwerden über fehlende sicherheitsgerechte Übergänge sind häufig, was Fußgängern ein erhebliches Risiko birgt.

Mehr Verkehrssicherheit und Wirtschaftsvorteile

In ihren Argumenten hebt Potzinger sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft hervor. „Ein Schutzweg trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei. Sichtbare und baulich markierte Querungsmöglichkeiten erhöhen das Sicherheitsgefühl der Fußgänger und senken die Fahrgeschwindigkeit in stark frequentierten Bereichen. Darüber hinaus fördert die Errichtung eines Schutzweges an dieser Stelle die Nahversorgung und stärkt die lokale Wirtschaft, indem der Zugang zu Geschäften sicherer und attraktiver wird.“

Das könnte dich auch interessieren: