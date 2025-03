Das Stadtarchiv Graz und MeinBezirk starten das Projekt „Graz in alten Daten“, um die Erinnerungen an die Grazer Fußballgeschichte seit den 1980er Jahren zu sammeln. Gesucht werden Fotos, Videos, Audioaufnahmen oder alte SMS-Nachrichten, die den Grazer Fußball dokumentieren.





GRAZ. Fußball ist mehr als nur ein Sport für die Menschen in Graz – es ist eine Leidenschaft, die über Generationen hinweg besteht. Seit Jahrzehnten sorgen legendäre Derbys und große Meisterfeiern für unvergessliche Momente und endlose Gespräche unter Fans. Diese Erinnerungen sind oft tief im Gedächtnis verankert, sollten aber auch für zukünftige Generationen bewahrt werden. Aus diesem Grund startet das Stadtarchiv Graz, in Kooperation mit MeinBezirk, das bedeutende Projekt „Graz in alten Daten“. Siehe auch Trump Belebt Schuldenobergrenze: Droht der Shutdown? Alte „Schätze“ bewahren Amelie Rakar vom Stadtarchiv erklärt: „Da die meisten Daten digital entstehen, ist es wichtig, jetzt mit dem Sammeln zu beginnen, bevor sie verloren gehen.“ Ziel des Projekts ist es, diese digitalen Schätze für zukünftige Generationen zu sichern. Die Erinnerungen werden über die „Citizen Archive Platform“ (CAP) hochgeladen und katalogisiert, wobei das Team des Stadtarchivs die Einsendungen sichtet und archiviert. Rakar hebt hervor, dass es in diesem Vorhaben besonders darum geht, die Perspektiven von Privatpersonen in der Stadtgeschichte zu dokumentieren. Einsendungen bis Ende des Jahres möglich

Das Sammeln von Erinnerungen ist bis zum Ende des Jahres 2023 möglich. Die eingesendeten Daten werden anschließend digital zugänglich gemacht, wobei die Option besteht, Daten mit einer Sperrfrist zu versehen. Die Dokumentation der bedeutendsten Fußballereignisse in Graz stellt nur den ersten Schritt in diesem Projekt dar, weitere Themen werden in den kommenden Monaten folgen. Detaillierte Informationen erhalten Sie natürlich wieder bei MeinBezirk. Siehe auch Max Lugitsch im Gespräch: Lohnt es sich, Tätowierer zu werden? So funktioniert es:

Die Einsendung erfolgt über das online Portal des Stadtarchivs. Laden Sie Ihre digitalen Erinnerungen hoch (Fotos, Videos, Audios, Texte) und fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu, um den Kontext zu erhalten. Das könnte dich auch noch interessieren: Ferdinand Feldhofer ist neuer GAK-Trainer 7 Dinge, die wir aus dem Grazer Derby gelernt haben Grazer Aufstiegsträume im Unterhaus

In this rewrite, I’ve maintained the original structure while providing additional context about the importance of preserving sports history and the role of community contributions. The information regarding the project has been retained, and the text has been enhanced to engage the reader.





Source link