Graz-Straßgang: Rauchvergiftung nach Kaminbrand im Wintergarten

Redaktion Astrid Moder Graz-Straßgang Rauchgasvergiftung nach Kaminbrand im Wintergarten Am Sonntagmorgen geriet der Wintergarten einer Haushälfte in Straßgang in Brand, vermutlich aufgrund eines Kaminfeuers. Eine Anwohnerin erlitt leichte Verletzungen. In Graz-Straßgang wurde gegen 8 Uhr ein Brand im Wintergarten eines Hauses gemeldet. Der 73-jährige Bewohner kündigte an, den Kaminofen eingeheizt zu haben, was schließlich zu dem Feuer im Kaminbereich führte. Die Feuerwehr wurde sofort alarmiert, und 28 Einsatzkräfte waren schnell mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten den Brand zügig löschen. Leichte Rauchgasvergiftung bei Bewohnerin Eine bettlägerige Frau, die im westlichen Teil des Hauses lebt, wurde von einem Polizeibeamten und ihrem Sohn in Sicherheit gebracht. Sie blieb unverletzt, jedoch wurde die 77-jährige Bewohnerin aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung in die LKH Graz-West eingeliefert. Leider wurde in der Küche auch eine leblos gefundene Katze entdeckt.

Schwere Verletzungen nach Fahrrad-Crash am Murradweg

