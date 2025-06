Graz: Zwei Bauarbeiter erlitten schwere Vergiftung durch Kohlenmonoxid

Am Dienstag erlitten zwei Bauarbeiter in Graz schwere Verletzungen durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Während ihrer Arbeiten im Keller war die Belüftung unzureichend, weshalb beide Männer nun im Krankenhaus behandelt werden müssen. GRAZ. Im Grazer Bezirk Geidorf kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Bauarbeiter, ein 53-Jähriger und ein 50-Jähriger, verloren während ihrer Arbeit im Keller das Bewusstsein. Die Polizei bestätigte, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung der Auslöser für den Vorfall war. Die Männer arbeiteten im Auftrag einer Baufirma und verdichteten den Erdboden mit einem kraftstoffbetriebenen Vibrationsverdichter. Aufgrund der unzureichenden Belüftung kam es zu einer gefährlichen Ansammlung von Kohlenmonoxid, einem giftigen Gas, das in geschlossenen Räumen schnell zu Vergiftungen führen kann. Kohlenmonoxid wird oft bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Benzin oder Diesel freigesetzt. Es hat keine Farbe und keinen Geruch, was es besonders gefährlich macht. Siehe auch Roland-Garros: Filip Misolic zielt auf die "Top 100" vor den French Open ab Rettung im Keller Nach ersten Informationen der Polizei verlor der 50-Jährige gegen 11 Uhr das Bewusstsein, während der 53-Jährige bereits starke Schwindelgefühle verspürte. Er konnte sich zwar noch selbst aus dem Keller retten und Hilfe holen, verlor aber später ebenfalls das Bewusstsein. Der Polier der Baufirma und zwei weitere Personen halfen, den 50-Jährigen aus dem Keller zu bergen. Die Retter, darunter Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Feuerwehr, versorgten die beiden Männer zunächst vor Ort, bevor sie mit schweren Kohlenmonoxidvergiftungen in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert wurden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, die auf „unachtsames Verhalten beider Arbeiter“ hindeuten, als mögliche Ursache für den Vorfall. Siehe auch Die schönsten Fotos vom Lauf am Schwarzlsee Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten: – Vespa-Fahrer prallte in Mariatrost gegen Linienbus – Drei junge Tatverdächtige in Raubüberfall ausgeforscht – Unbekannte zündeten Beachvolleyball-Platz in Graz an

