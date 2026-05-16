Grazer AK siegt gegen Blau-Weiß Linz: Sicherung des Klassenerhalts trotz Fan-Vorfall

GAK gewinnt in Linz und fixiert Klassenerhalt

Der GAK hat am 32. Spieltag der österreichischen Fußball-Bundesliga bei Blau-Weiß Linz mit 3:0 gewonnen und damit den Verbleib in der höchsten Spielklasse gesichert. Die Linzer steigen nach der Niederlage in die 2. Liga ab.

Die Partie im ausverkauften Stadion in Linz verfolgten auch rund 700 mitgereiste Fans des GAK. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Grazer über den Auswärtssieg und den gesicherten Klassenerhalt.

Frühe Führung durch Lichtenberger

Der GAK ging früh in Führung: Lichtenberger traf in der 7. Minute per Distanzschuss zum 1:0, zuvor hatte Klassen den Ball zugespielt. Blau-Weiß Linz war vor dem Aufeinandertreffen Tabellenletzter.

In der 38. Minute bot sich Harakate eine Möglichkeit zum zweiten Treffer für die Grazer, doch Linz-Torhüter Mantl parierte seinen Abschluss. Vier Minuten später wehrte Mantl erneut einen Versuch des GAK-Torjägers ab. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) klärte GAK-Verteidiger Kreuzriegler einen Ball auf der Linie.

GAK baut Führung nach der Pause aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der GAK: Hofleitner traf in der 52. Minute nach einer Kombination zum 2:0. Etwa eine Stunde nach Spielbeginn kam Blau-Weiß Linz zu einer Chance, ehe die Grazer in letzter Sekunde retteten.

Im Anschluss an diese Rettungsaktion jubelte GAK-Verteidiger Pines mit seinen Mitspielern. Dabei wurde er von einem Becher aus dem Publikum im Gesicht getroffen.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+1) stellte Maderner mit dem 3:0 den Endstand her. Nach diesem Treffer verwaltete der GAK die Führung bis zum Abpfiff.

Die Begegnung dauerte insgesamt 97 Minuten. Im direkten Duell setzte sich der GAK damit klar gegen Blau-Weiß Linz durch, der Klub verbleibt in der kommenden Saison in der Bundesliga.