Grazer Beisel-Rallye: Das Liwi-Pub als zentraler Treffpunkt im Westen Graz‘

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk wöchentlich gemütliche Lokale mit kultigen Betreibern und treuen Stammgästen in allen Stadtteilen. Im 15. Teil der Serie werfen wir einen Blick auf Wetzelsdorf, wo das Liwi-Pub in Kürze sein 20-jähriges Jubiläum feiert und zu einer festen Institution in der Grazer Gastronomieszene geworden ist.

GRAZ. Das Liwi-Pub gelegen direkt gegenüber der Belgier-Kaserne, hat sich über die letzten Jahrzehnte seinen besonderen Charme bewahrt. Ursprünglich als Außenstelle des Lindenwirts eröffnet, erwarben Gülergül Zühre und ihr Ehemann vor 19 Jahren das Lokal und machten es zu ihrem eigenen. Zühre führt das Pub seither mit Herzblut und ließ den ursprünglichen Namen beibehalten; „Liwi“ ist eine Hommage an den Lindenwirt. Interessanterweise war Zühres Mann einst ein Stammgast des Pubs und musste mehrfach beim vorherigen Besitzer anklopfen, bis er schließlich das „Ja“ erhielt, das seine Träume verwirklichte.

Stammgäste und Gesellschaft



Die zentrale Lage des Liwi-Pubs gewährleistet einen konstanten Besucherstrom, besonders nach dem Dienstschluss der Soldaten: „Bei der Stellung kommen häufig junge Leute vorbei“, berichtet Zühre. Doch das eigentliche Rückgrat ihres Geschäfts sind die treuen Stammkunden, die oft fast täglich zu Besuch sind. „Die Stammgäste sind wie eine Familie für uns, es gibt immer etwas zu lachen“, schmunzelt die Wirtin. Einer dieser treuen Gäste ist der pensionierte Bundesheersoldat Franz Gruber, der sich selbst als „Stammgast der ersten Stunde“ bezeichnet: „Das Liwi war schon immer mein Beisl und wird es auch bleiben.“

Einzigartige Bar und das 20-Jahr-Jubiläum



Eine besondere Eigenheit des Liwi-Pubs sind die fest im Boden verankerten Barhocker. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass selbst in späteren Abendstunden niemand umfallen kann. In den letzten Jahren hat auch das Liwi-Pub die Auswirkungen der Teuerung zu spüren bekommen. „Es ist etwas weniger geworden, aber wir sind weiterhin günstiger als viele andere Lokale“, erzählt Zühre, die von Dienstag bis Sonntag nahezu allein hinter der Bar steht. Ihr persönlicher Meilenstein steht im kommenden März an, wenn sie 20 Jahre als Beisl-Betreiberin feiern wird. „Wir planen eine große Feier, das müssen wir natürlich angemessen würdigen“, sagt sie begeistert.

