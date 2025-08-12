Grazer Beisl-Rallye: Barbetrieb und Beachvolleyball am „Mur Beach“

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk wöchentlich verschiedene Lokale in der steirischen Landeshauptstadt. Dieses Mal steht die Mur Beach unter der Leitung von Ingo Gruber im Mittelpunkt, wo nicht nur köstliche Speisen und erfrischende Getränke, sondern auch Beachvolleyball eine zentrale Rolle spielen.

GRAZ/GEIDORF. Ingo Gruber, auch als „Mr. Mur Beach“ bekannt, führt das Lokal bereits seit über 20 Jahren am Murradweg im nördlichen Geidorf. Der innovative Gastronom und leidenschaftliche Beachvolleyballer hat einen besonderen Ort geschaffen: Anstatt seinen Gästen das Geschehen auf dem Fernseher zu präsentieren, können sie die Action live auf einem der drei Beachvolleyballplätze verfolgen. Dies ist eine attraktive Alternative, die Sport- und Freizeitinteressierte gleichermaßen anzieht.

„Im positiven Sinne ausgeartet“

Ingo Gruber sieht sich eher als Sportler denn als Gastronom. Als „Mädchen für alles“ packt er überall mit an, wo es nötig ist. Seine Vision, die Beachvolleyball-Vereine in Graz zusammenzubringen, hat sich „im positiven Sinne ausgeartet“, überrascht ihn selbst. In der Mur Beach hat sich eine breite Community entwickelt, die weit über Sportler hinausgeht. „Ob stillende Mütter oder Senioren, hier ist jede und jeder herzlich willkommen,“ erklärt er. Das Lokal wird regelmäßig für größere Veranstaltungen genutzt, von Firmenfeiern über Geburtstagsfeiern bis hin zu Maturantenverabschiedungen der benachbarten Ortweinschule. Sogar Hochzeiten finden in diesem einzigartigen Setting statt.

Die Speisekarte ist so vielfältig wie das Publikum. „Wir bieten eine breite Palette an regionalen Produkten an“, sagt Gruber. „Von frisch gepressten Säften bis hin zu sorgfältig ausgewählten Weinen – bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei.“ Besonders populär ist die eigens kreierte „Mur Beach Bowle“, eine erfrischende Melonenbowle. Eine weitere Spezialität, der „Hingo“, ist ein spritziger Hugo-Prosecco mit Soda und Himbeeren. Für die Kleinen gibt es zudem den alkoholfreien ‚Kingo‘, eine kindgerechte Variante.

Ideen für einen Ganzjahresbetrieb

Aktuell hat die Mur Beach von Frühjahr bis Frühherbst geöffnet, ergänzt durch drei Wochen in der Vorweihnachtszeit, in denen Glühwein und Christbäume zum Angebot gehören. Gruber hat bereits Pläne für einen möglichen ganzjährigen Betrieb: „Wir denken darüber nach, einen Wintergarten zu errichten.“ Sein Ziel ist es, auch nach der Pensionierung weiterhin aktiv zu bleiben und das beliebte Lokal zu führen, um seine Leidenschaft für Beachvolleyball und Gastfreundschaft zu fördern.

