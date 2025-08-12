Grazer Beisl-Rallye: Barbetrieb und Beachvolleyball am „Mur Beach“

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk wöchentlich eine Gaststätte in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Diesmal schlagen wir unsere Zelte an den Ufern der Mur auf, genauer gesagt im Mur Beach, das von dem leidenschaftlichen Beachvolleyballer Ingo Gruber geleitet wird. Hier stehen nicht nur köstliche Speisen und erfrischende Getränke auf der Karte, sondern auch der Sport im Vordergrund: Beachvolleyball.

GRAZ/GEIDORF. Ingo Gruber ist nicht nur als Besitzer, sondern auch als „Mr. Mur Beach“ bekannt. Seit nunmehr 20 Jahren betreibt der begeisterte Sportler sein Lokal direkt am Murradweg im nördlichsten Teil des Bezirks Geidorf. Während in vielen Beisl in Graz der Fernseher für sportliche Unterhaltung sorgt, können die Gäste im Mur Beach das Geschehen live auf einem der drei Beachvolleyballplätze verfolgen. Dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Sportlieberhaber besonders schätzen.

„Im positiven Sinne ausgeartet“

Gruber selbst sieht sich eher als Sportler denn als Gastronom. Als „Mädchen für alles“ packt er überall mit an, wenn es nötig ist. Er berichtet: „Es hat mich überrascht, wie meine Idee, die Grazer Beachvolleyball-Vereine zu vereinen, im positiven Sinne so ausgeartet ist.“ Das Lokal hat sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt für ein breites Publikum entwickelt, das über die Sportler hinausgeht. „Von stillenden Müttern bis hin zu Pensionisten — bei uns ist jeder herzlich willkommen“, so Gruber. Das Mur Beach eignet sich nicht nur für sportliche Aktivitäten, sondern auch für größere Feiern wie Firmenfeiern, runde Geburtstage und Maturantenverabschiedungen – zuletzt sogar für eine Hochzeit.

Die kulinarische Vielfalt spiegelt sich nicht nur in der Gästeschar wider, sondern auch in den angebotenen Speisen und Getränken. „Wir setzen auf regionale Produkte“, erklärt Gruber. „Von frischen Fruchtsäften über erlesene Weine bis zu klassischem Radler bieten wir für jeden Geschmack etwas an.“ Besonders beliebt ist die hauseigene „Mur Beach Bowle“, eine erfrischende Melonenbowle. Aber auch der „Hingo“, ein erfrischender Hugo mit Prosecco, Soda und Himbeeren, erfreut sich großer Beliebtheit. Für die kleinen Gäste gibt es den alkoholfreien „Kingo“, eine kinderfreundliche Variante.

Ideen für Ganzjahresbetrieb

Aktuell hat die Mur Beach von Frühjahr bis in den frühen Herbst geöffnet und bietet in der Vorweihnachtszeit drei Wochen lang Glühwein und Weihnachtsbäume zum Verkauf an. Gruber hat jedoch bereits innovative Ideen für einen ganzjährigen Betrieb am Tisch liegen. „Vielleicht wird es einen Wintergarten geben, oder ähnliches“, sagt er und hofft, noch viele Jahre in diesem fantastischen Ambiente gastieren zu dürfen. „Am liebsten bis über meine Pension hinaus“, fügt er mit einem Lächeln hinzu.

Mehr aus der Serie „Grazer Beisl-Rallye“:

Kick schauen im Märzenstüberl beim Augarten

Im Herz-Jesu-Viertel bei Alice im Cafe Weingrill

Auf ein Laško bei Steckerlfisch & Friends an der Mur