Grazer Beisl-Rallye: Bei „Angie’s Buffet“ ist jeder willkommen!

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ erkundet MeinBezirk charmante und gesellige Lokale in der lebendigen Stadt Graz. Diesmal fiel der Fokus auf „Angie’s Buffet“ am Andritzer Hauptplatz, direkt an der Haltestelle der Straßenbahn.



GRAZ. Viele Grazer kennen sie – Angela Glettler, kurz „Angie“. Seit über sieben Jahren betreibt sie „Angie’s Buffet“, und für sie ist dieses Lokal mehr als nur ein Geschäft: „Das ist für mich nicht Arbeit, das ist mein Hobby“, erzählt sie mit einem Lächeln. Ihre Gäste schätzen in ihrem kleinen Buffet die familiäre Atmosphäre, ein offenes Ohr und die Gesellschaft anderer. „Bei mir ist niemand allein“, betont die Wirtin, „es ist der soziale Treffpunkt – vom Schlossherren bis zum einfachen Franzl.“

Angela Glettler bringt 45 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit und hat bereits drei Lokale erfolgreich geführt, darunter das „Kadettenstüberl“ in Liebenau und eine Pizzeria in Übelbach. Ihr Schritt in die Selbstständigkeit war ursprünglich nicht geplant. Doch als der Vorbesitzer von „Angie’s Buffet“ nach 17 Jahren aufhörte, sah sie die Chance und griff zu. „Das war die beste Entscheidung meiner Karriere“, reflektiert sie heute.

Kreative Herausforderungen und das besondere Flair



Trotz der Zufriedenheit mit ihrem Buffet hat Glettler auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Personal zu finden gestaltet sich schwierig, sodass sie momentan alles alleine managt – von den morgendlichen Vorbereitungen bis zur Schließung um 23 Uhr. An Sonntagen und Montagen gönnt sie sich eine kleine Auszeit. Ob sie im nächsten Jahr in Pension geht, steht noch in den Sternen.

„Ganz ehrlich, ein Sensibelchen darfst net sein“, sagt sie schmunzelnd über die Herausforderungen der Gastronomie in Graz. Die Bindung, die sie zu ihren Gästen aufgebaut hat, ist jedoch besonders: Die Abende im Buffet zeigen oft ein „gratis Kabarett“ im besten Sinn. Glettler bringt es auf den Punkt: „Es ist wie ein kleines Aquarium – charmant, voller Leben und immer etwas los.“

