Grazer Beisl-Rallye: Besuch im Café Zunki in der Augasse

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ begibt sich MeinBezirk auf einen Streifzug durch kleine Kultlokale der steirischen Landeshauptstadt. Diese Ausgabe führt uns in den Bezirk Gösting, wo Klaus Karner seit etwa eineinhalb Jahren das „in’s Zunki’s“ in der Augasse 49 betreibt. Dieses gemütliche Lokal hat sich schnell einen Ruf als beliebter Treffpunkt mit familiärem Charme erarbeitet.

GRAZ/GÖSTING. Klaus Karner kennt die Umgebung wie seine Westentasche: „Ich bin hier aufgewachsen und gleich in der Augasse in die Volksschule gegangen“, erklärt der 1980 geborene Göstinger. Nach einer Karriere im Autohandel hat er vor fünf Jahren den Schritt in die Gastronomie gewagt und übernahm schließlich das Café Zunki vom ehemaligen Besitzer Gerhard Zunkovic. „Es war eine große Ehre für mich, dieses Lokal weiterzuführen, das 18 Jahre lang ein beliebter Anlaufpunkt war“, so Karner.

Die nahtlose Übergabe des Lokals wurde unterstützt durch Karner’s persönliche Beziehung zur früheren Betreiberin Karla Zunkovic, die ihm immer noch zur Seite steht. „Es ist schön, dass sie mithilft und viele Traditionen weiterhin bestanden bleiben. Die Kunden sind größtenteils die gleichen geblieben, was dem Lokal eine vertraute Atmosphäre verleiht“, sagt Karner.

Ein Ort zum Trinken und Wohlfühlen „in’s Zunki’s“

Das rund 20 Quadratmeter große Beisl bietet Platz für etwa 15 Gäste und ist von Dienstag bis Samstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. In den Monaten April bis Oktober erweitert ein Gastgarten, der zwei Pkw-Parkplätze umfasst, die Möglichkeiten zur Entspannung im Freien. Sonntags öffnet das Lokal offiziell von 8 bis 12 Uhr, wobei Karner von den Stammgästen oft gebeten wird, länger zu bleiben.

Das kulinarische Angebot ist bescheiden: „Hier geht es um Trinken und Wohlfühlen. Aufgekocht wird nur zu besonderen Anlässen“, so Karner. „Zu diesen Anlässen lade ich meine Stammkunden ein, um gemeinsam zu feiern.“ Geplante zukünftige Veranstaltungen umfassen ein bevorstehendes Sommerfest, zu dem er jedoch noch keine Details preisgeben möchte.

