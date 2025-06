Grazer Beisl-Rallye: Café Black-Box – Elisabeths Schwarzes Kastl an der Mur

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ erkundet MeinBezirk die kleinen, charmanten und zugleich gemütlichen Lokale in den verschiedenen Bezirken der Murmetropole. Diesmal statten wir der Black-Box in der Lagergasse 257 einen Besuch ab, einem Café, das seit 2008 von Elisabeth Miesbacher geführt wird.



GRAZ/GRIES. Das gemütliche Café liegt zwischen dem früheren Sturzplatz – heute als Ressourcenpark der Holding Graz bekannt – und dem Puchsteg. Elisabeth Miesbacher, ursprünglich aus Oberösterreich, kam nach Graz aus Liebesgründen und war zuvor in einem Altersheim tätig, bis sie aufgrund eines Bandscheibenvorfalls gezwungen war, ihren Beruf aufzugeben.

Das Lokal entdeckte sie durch Zufall: „Damals war da nix herinnen. Den alten Job konnte ich mit meinem Rücken nicht mehr machen, aber Gastro-Erfahrung hatte ich. Und so habe ich beschlossen, selbstständig zu werden.“

Ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer

Wie kam es zu dem kreativen Namen „Black-Box“? Miesbacher beschreibt das Gebäude als „schwarzes Kastl“, in dem sie sich mit einer Lkw-Waschanlage der Holding Graz teilt. Dank dieser Lage hat sie viele Stammgäste, die in der Umgebung arbeiten: „Es ist ein beliebter Treffpunkt für Leute nach der Arbeit, um abzuhängen, ein bisschen Karten zu spielen und zu plaudern.“

In der Black-Box werden vor allem Bier aus dem Nachbarbezirk und hausgemischte Getränke serviert. Miesbacher beschreibt das Angebot als unkompliziert: „Zum Essen gibt’s nur Kleinigkeiten wie Frankfurter, Debreziner, Schinken-Käse-Toast und Käse- oder Wurstsemmel. Mehr wird nicht benötigt.“

Das Café bietet rund 30 Innenplätze und etwa genauso viele im Garten. Während des Sommers verirren sich auch oft Radfahrer zu ihr, da der Garten als „Radler-Tankstelle“ dient. Trotz der etwas versteckten Lage habe sie nie Werbung machen müssen, denn „das funktioniert alles mit Mundpropaganda“, freut sich die Chefin über die Unterstützung ihrer Stammgäste. Offizielle Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, aber an den Abenden kann es auch später werden, je nach Stimmung.

