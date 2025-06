Grazer Beisl-Rallye: Café Sunrise – Der Darts-Tempel in der Klusemannstraße

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk kultige und vor allem gemütliche Lokale in allen Bezirken der Murmetropole. Diesmal ging es ins Café Sunrise, ein beliebter Treffpunkt an der Grenze zwischen den Bezirken Wetzelsdorf und Straßgang, bekannt für seine Leidenschaft für den Dartssport. GRAZ/WETZELSDORF. Wer von der Kärntnerstraße in die Klusemannstraße abbiegt, kann das Café Sunrise kaum übersehen – kein Wunder, da es gerade in der warmen Jahreszeit ein beliebter Ort für seine treuen Stammgäste ist. Vor dem Lokal laden blaue Sonnenschirme, die das Logo eines bekannten Grazer Hopfen-Malz-Getränks tragen, dazu ein, die entspannte Atmosphäre im Freien zu genießen. Siehe auch IM RAMPENLICHT: DIE SPIELZEIT 2025/2026 im Next Liberty Im Inneren bietet das Café weitaus mehr Platz, als man von außen vermuten würde. „Wir haben über 200 Quadratmeter und rund 100 Sitzplätze“, erzählt Helmut Frick, der zuvor ein Café in Raach betrieb und seit 2008 die Klusemannstraße als Standort gewählt hat. Die großzügigen Platzverhältnisse sind notwendig, denn das „Sunrise“ ist die Heimat des „Dart und Poker Club M-Trans“ mit rund 100 Mitgliedern. Helmut Frick bietet in seinem Café zehn Elektronik-Dartscheiben, sechs Steel-Dartscheiben und mehrere Pokertische an. „Montags veranstalten wir kleine Turniere, mittwochs kann man kostenlos spielen, und freitags findet unser grazweiter Cup mit derzeit 24 Mannschaften statt“, erläutert er. Siehe auch Kiteishvili und Team: Sturm-Spieler erhalten drei Bundesliga-Auszeichnungen Rote und schwarze Sitzecken Im Café Sunrise findet Besucher nicht nur Dartspiele, sondern auch Fußball im Live-Format. Während der Bundesliga-Partien sind spezielle Sitzecken für Fans von Sturm Graz und dem GAK eingerichtet – jeweils geschmückt mit den entsprechenden Farben. „Die meisten Deko-Elemente stammen entweder von Stammgästen oder wurden von mir selbst gesammelt“, erklärt Frick. Schätzungen zufolge unterstützen 70 Prozent seiner Gäste Sturm Graz, während 30 Prozent den GAK favorisieren. Dennoch gibt es keinerlei Konflikte unter den Fans; alle harmonieren bestens miteinander. Das könnte dich auch interessieren: Bei „Angie’s Buffet“ bleibt niemand alleine Siehe auch Technik-Challenge: Steirische Schülerteams demonstrieren ihr Können Cafe Black-Box, Elisabeths schwarzes Kastl an der Mur Das GTC Buffet zwischen Gruabn und Justizanstalt

