Grazer Beisl-Rallye: Das Café Foyer – Ihr Wohnzimmer auf der Annenstraße

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ kehrt MeinBezirk wöchentlich in eine Gaststätte in der steirischen Landeshauptstadt ein. Kürzlich besuchte die Redaktion das Café Foyer, geleitet von Christian Dobnik. Entdecke, was dieses Traditionslokal in der Annenstraße zu einem „zweiten Wohnzimmer“ für viele macht und warum seit zwei Jahren ein Schild mit dem Schriftzug „Vermuteria“ über dem Eingang prangt.

GRAZ. Die Annenstraße hat im Laufe ihrer Geschichte viel durchlebt, doch seit 2006 ist das Café Foyer ein fester Bestandteil dieser beliebten Grazer Straße. Die ehemaligen Palmas-Räumlichkeiten wurden umgebaut und bald darauf von Christian Dobnik übernommen, der auch heute, 19 Jahre später, fast täglich hinter der Theke steht. „Dass ich das so lange mache, war nicht geplant“, erzählt Dobnik mit einem Lächeln. Der Wunsch nach einem eigenen Lokal begleitet ihn schon lange: „Schulfreunde erinnern sich daran, dass ich mit 14 Jahren einmal ein Lokal eröffnen wollte.“ Dieser Traum hat sich verwirklicht, auch wenn er zuvor in ganz anderen beruflichen Bereichen tätig war.

Täglich grüßt die Annenstraße



In seinen 19 Jahren im Café Foyer hat Dobnik viele Höhen und Tiefen miterlebt. „Es wird seit 2006 gejammert – es war schon besser, es war aber auch schon schlechter“, bringt er die Situation auf den Punkt. Dennoch bleibt der Kundenstrom stabil. „Am Vormittag kommen hauptsächlich Stammgäste, am Abend profitieren wir natürlich auch vom Kino. Wenn dort ein guter Film läuft, zieht es mehr Gäste zu uns“, erklärt er. Eine besondere Beziehung hat sich auch zu einem treuen Stammgast entwickelt, der täglich zum Mittagessen kommt. Diese Routine entstand während der Umbauarbeiten eines benachbarten Lokals, wo er zuvor aß. Dieses Lokal öffnete nie mehr, und so wurde das Café Foyer zur dauerhaften Lösung. Eine Speisekarte gibt es nicht – der Stammgast erhält immer das, was auch Dobnik selbst isst. „Ich mache einfach eine Portion mehr“, sagt er schmunzelnd.

Christian Dobnik nimmt sich mittwochs eine Auszeit; an den anderen Tagen steht er jedoch in seinem Café, das er als „zweites Wohnzimmer“ bezeichnet. Unterstützt wird er von drei weiteren Mitarbeitern. Die Gäste brauchen sich jedoch keine Sorgen um die Zukunft des Lokals zu machen: „Die nächsten 14 Jahre werde ich wohl noch weitermachen“, prognostiziert er optimistisch.

Wermut als zweites Standbein



Seit etwa zwei Jahren prangt das Schild „Vermuteria“ über dem Eingang des Cafés. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Namen des Lokals, betont Dobnik. Vielmehr verweist es auf seine eigene Wermutproduktion, die er seit der Pandemie selbst nach einem eigenen Rezept herstellt. Neben dem Lokal hat er dafür einen eigenen Raum eingerichtet, wo die besonderen Wermut-Kreationen entstehen. Diese vertreibt er auch online, wodurch das Café Foyer nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern auch ein Anbieter von exklusiven Getränken ist.

