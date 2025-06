Grazer Beisl-Rallye: Das GTC-Buffet zwischen Gruabn und Justizanstalt

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk kleine, kultige und vor allem gemütliche Lokale in der Murmetropole. Diesmal zieht es uns zum Grazer Tennisclub im Herzen der Stadt, wo im GTC Buffet neben der Justizanstalt Jakomini, dem traditionsreichen Sturm-Platz „Gruabn“ und der Grazer Messe für das leibliche Wohl gesorgt ist.

GRAZ/JAKOMINI. Der Grazer Tennisclub Blau-Weiß, offiziell gegründet am 15. November 1940, hat eine lange Geschichte, die bis zum 1. Mai 1939 zurückreicht, als die ersten Spieler ihre Schläger schwangen. Mit der Zeit wurde die Farbbezeichnung aufgehoben, und heute ist der Verein unter seinem Kürzel GTC bekannt. Mit mehr als 500 aktiven Mitgliedern tragen die Tennisspieler nicht nur auf den Sportanlagen in der Nibelungengasse, bei der Pfarre Don Bosco und bei der HIB Liebenau ihre Wettkämpfe aus, sondern versammeln sich auch am Jakominigürtel 23. Dort befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gruabn das Clubhaus mit einem einladenden Buffet.

Treffpunkt am Jakominigürtel

Das Buffet wird von Werner Karner betrieben, einem Betriebswirt, der seit über einem Jahrzehnt in der Gastronomie tätig ist. „Wir haben uns nicht nur als reines Tenniscafé etabliert, sondern auch als Treffpunkt für Freunde der Kulinarik und erlesene Getränke,“ teilt Karner begeistert mit. Das GTC Buffet zieht Gäste aus der Umgebung an, die nicht nur Tennissport lieben, sondern auch eine gesellige Atmosphäre genießen möchten.

Auf der Speisekarte stehen österreichische Klassiker wie Schweinsbraten, Wiener Schnitzel, Pfeffersteak und Calamari. „Das saisonale Gemüse, wie Spargel im Frühjahr und Wild im Herbst, begeistert unsere Gäste,“ erläutert Karner. Über die Getränkeauswahl sagt er: „Das Hirter 1270 ist besonders beliebt, leicht süßlich und bernsteinfarben. Auch bayerische und kroatische Biere kommen gut an bei unseren Gästen.“

Tennis spielen, Karten dippeln, Fußball schauen

Der angrenzende Fußballplatz, Heimat des Grazer Sportklub Straßenbahn (GSC), sorgt für ein lebhaftes Umfeld. Dennoch bleibt die Atmosphäre im GTC Buffet entspannt, egal ob man den Sturm-Anhängern bei einem Fan-Marsch zuschaut oder ein Fußballspiel auf dem Großbildfernseher verfolgt. „Die meisten unserer Gäste haben einen sportlichen Hintergrund, und viele kommen nach dem Tennisspielen vorbei oder genießen einfach einen Kaffee,“ erzählt Karner.

Das GTC Buffet bleibt bis Ende November geöffnet, bevor es eine wohlverdiente Winterpause vom 1. Dezember bis 31. März einlegt. Während dieser Zeit ziehen es die Besucher vor, Karten zu spielen – eine beliebte Aktivität, vor allem Präferenzen, die viel Anklang finden.

