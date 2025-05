Grazer Beisl-Rallye: Das Stix II und der Schatz am Andreas-Hofer-Platz

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ unternimmt MeinBezirk einen besonderen Stadtrundgang und hebt ikonische Einkehrmöglichkeiten in der Murmetropole hervor. Dieses Mal führt uns der Weg zu Inge Holl, die seit 23 Jahren das Stix II im Herzen des Andreas-Hofer-Platzes betreibt.

GRAZ/INNERE STADT. „Im Stix läuft’s nicht schlecht“, berichtet Wirtin Inge Holl mit einem leichten Seufzer. „Ich bin jedoch erleichtert, wenn die Bauarbeiten für die neue Bim-Strecke endlich abgeschlossen sind.“ Seit über zwei Jahrzehnten leitet sie dieses beliebte Lokal im Grazer Zentrum, und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Besonders herausfordernd war das Innenstadtentlastungsprojekt in der Neutorgasse: „Der Busbahnhof wurde vor drei Jahren vom Andreas-Hofer-Platz verlegt, und das hat ein großes Loch in meine Finanzen gerissen. Ich kann es kaum erwarten, dass er zurückkommt“, erklärt Holl.

Tiefgarage neu „zipft mich an“

Die aktuelle Renovierung der Tiefgarage unter dem Stix II hat das Geschäft nicht gerade erleichtert: „Wir waren während der Bauarbeiten komplett abgesperrt – ich selbst konnte ein halbes Jahr lang nicht ins Lokal und musste schließen.“ Mit der Wiedereröffnung der nowenden, schrankenlosen Parkplatzgarage kam eine neue Herausforderung auf: „Die Beschilderung ist unzureichend, und die Leute sind verloren. Täglich kommen 30 bis 40 Besucher zu mir, um zu fragen, wie das funktioniert. Das zipft mich an.“ Da sie das Lokal alleine führt, hat sie keine Zeit, als „Auskunftsbüro“ zu fungieren, schon gar nicht zur Mittagszeit.

Trotz der schwierigen letzten Jahre hat die humorvolle Wirtin ihren Schmäh behalten. Ein wichtiger Grund dafür: „Ich habe wahnsinnig viele treue Stammgäste, ohne die ich diese Zeit nicht überstanden hätte. Ihr Vertrauen bedeutet mir viel.“ Ihre besondere Beziehung zum Publikum zeigt sich auch in einer Tafel, die ihr einst geschenkt wurde und nun im Stix II hängt, auf der sie als „Schatz vom Andreas-Hofer-Platz“ betitelt wird.

Verdient hat sie sich diesen Ehrentitel durch ihre Geselligkeit und ihre kulinarischen Fähigkeiten. Was die Gäste am liebsten bei ihr genießen? „Alles, sagen die meisten, aber besonders der Schweinsbraten.“ Die Kulinarik im Stix II ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Grazer Gastronomie und zieht nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen an.

