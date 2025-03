Grazer Beisl-Rallye: Das „ungewöhnliche“ Café Wolf in der Annenstraße

In der wöchentlichen Serie „Grazer Beisl-Rallye“ wagt MeinBezirk einen Streifzug durch Graz und beleuchtet die Geschichten und Persönlichkeiten hinter den Kultlokalen der steirischen Landeshauptstadt. Diesmal besuchen wir das traditionsreiche und avantgardistische Café Wolf in der Annenstraße 18, nicht weit vom berühmten Orpheum entfernt.

GRAZ/LEND. Gegründet 1931 von Eduard Wolf, war das „Espresso Wolf“ ein typisches Kaffeehaus im Wiener Stil. In der Nachkriegszeit avancierte es zum beliebten Treffpunkt für alliierte Offiziere und bis 2010 wurden hier frisch Kaffeebohnen geröstet. Ein Ort mit reicher Geschichte, den die Grazer bis heute zu schätzen wissen.

Bereits in den 1970er-Jahren übernahm Walter Wolf das Café. Mit einem futuristischen Einrichtungsstil, der bis heute in seiner Originalform erhalten ist, schuf er einen ganz besonderen Ort. Jutta Wolf, seine Frau, ist immer noch die gute Seele des Cafés. Seit 2017 gehört es Thomas Fink und Michael „Mitch“ Stoiser, die den Charme des Lokals bewahrt haben und montags bis donnerstags geöffnet sind. „Wir wollten die Tradition bewahren und nur donnerstags am Abend öffnen“, erzählt Fink. „Bereits am ersten Abend waren wir überrannt – das Café war voll!“, ergänzt Stoiser.

Ein vielfältiges Kulturprogramm im Café Wolf

Das Café Wolf bietet ein abwechslungsreiches Kulturangebot, das Stammgäste ebenso wie neues Publikum anzieht. Das Programm ist „absolut nicht Mainstream“ und die Eintrittspreise sind gering, was den Zugang für alle ermöglicht. Der Verein GAZ (Generationen arbeiten zusammen) ist der Organisator und bringt ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Von Volksmusik mit der Anni-Wirtin vom Babenbergerhof über Kammermusik und Operette bis hin zu elektronischer Musik und avantgardistischem Jazz. Auch Karaoke und Death Metal stehen auf dem Programm, während am Nachmittag das „Tanzcafé“ für das ältere Publikum einladend ist.

Besonders wichtig ist den Betreibern die Förderung des Miteinanders von Jung und Alt. Fink erklärt: „Wir sind quasi ein inoffizieller Grätzltreff, jeder Tag hier ist einzigartig und einen Besuch wert.“

