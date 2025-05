Grazer Beisl-Rallye: Der Hotspot an der Endstation Puntigam

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ erkundet MeinBezirk die charmanten Lokale der steirischen Landeshauptstadt. Dieses Mal führt der Weg in den Bezirk Puntigam, wo der „Treffpunkt zum 5er“ seit mehr als einem Jahrzehnt ein beliebter Anlaufpunkt für Frühaufsteher und Nachteulen ist.

GRAZ. Seit 18 Jahren begeistert der „Treffpunkt zum 5er“ seine Gäste, und seit über zwölf Jahren führt Eva Meizenitsch das Lokal mit Leidenschaft und Hingabe. „Einen Job wie diesen könnte ich nicht ausüben, wenn ich nicht mein Herz dafür geben würde,“ erklärt die Wirtin. Der Tag im „Treffpunkt zum 5er“ beginnt früh: Ab 4:30 Uhr öffnet sie die Türen, offiziell endet der Service um 20:30 Uhr, doch oft bleibt es länger lebhaft. Um diese langen Öffnungszeiten zu managen, besteht das Team aus drei Mitarbeiter:innen. „In der Früh und am Abend ist am meisten los,“ so Meizenitsch. Die Kundschaft ist ein bunter Mix aus Lauf- und Stammgästen: „Hier trifft man Menschen aus allen Lebensbereichen,“ fügt die Betreiberin hinzu. Vom Bauarbeiter bis hin zur Anwältin ist alles vertreten, was die soziale Vielfalt der Stadt abbildet. Siehe auch Salzburger Festspiele: Ex-Schauspielchefin kracht zurück – Die ganze Wahrheit! Handys haben im „Treffpunkt zum 5er“ Pause

In den letzten Jahren hat sich viel verändert. Die Nachwirkungen der Pandemie sind noch spürbar, doch Meizenitsch bemerkt, dass die Menschen wieder aufblühen: „Die Leute werden wieder gesellig und lernen, das Ausgehen neu zu schätzen.“ Der Umgang mit den Gästen ist familiär und der Humor wird geschätzt. Eine wichtige Regel in ihrem Lokal ist der Verzicht auf Handys am Tisch: „Mir ist wichtig, dass die Handys von den Tischen verschwinden und die Leute miteinander reden,“ betont sie. Diese Philosophie fördert die Kommunikation und das Miteinander der Gäste. Siehe auch Top Online Casinos 2025 – Testsieger im Vergleich mit Bonusübersicht Der „Treffpunkt zum 5er“ hat in der Vergangenheit auch einige Herausforderungen bewältigt. Früher machte Vandalismus bezüglich der öffentlichen Toiletten Probleme, und regelmäßige Störenfriede mussten oft weggeschickt werden. Glücklicherweise hat sich die Situation beruhigt: „Wir haben wirklich sehr nette Leute hier,“ resümiert die Geschäftsführerin optimistisch. Das könnte dich auch noch interessieren: Eingekehrt beim Café Zunki in der Augasse „Das Stukitz“ mit treuen Gästen und viel Geschichte Heinz Puchleitners Cafe Ragnitz, ein Unikum in Ries

