Grazer Beisl-Rallye: Entdeckungsreise durch das Herz-Jesu-Viertel bei Alice im Café Weingrill

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ präsentiert MeinBezirk wöchentlich besondere und charmante Lokale in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Zuletzt wurde das traditionsreiche Café Weingrill an der Ecke Schillerstraße/Nibelungengasse besucht, an einem lebhaften Ort in St. Leonhard, direkt neben der Herz-Jesu-Kirche.

GRAZ/ST. LEONHARD. St. Leonhard ist bekannt für seine offene und facettenreiche Atmosphäre. Alice Weingrill, die das Café vor 10 Jahren von ihrer Mutter übernommen hat, betont: „Bei uns rennt der Schmäh und jeder ist willkommen.“ Dies spiegelt sich im treuen und geselligen Stammpublikum wider: „Man kann auch alleine kommen und wird sofort eingebunden, wenn man das möchte,“ erklärt sie. Das Cafe Weingrill wurde 1970 gegründet und hat sich seitdem zu einem beliebten Treffpunkt in der Umgebung entwickelt.

Was den Charakter des Herz-Jesu-Viertels ausmacht, beschreibt Alice: „Es ist offen und facettenreich, mit einem gemischten Publikum aus älteren Bewohnern, jungen Familien und Studierenden.“ Dank der Initiative von Pfarrer Matthias Keil gibt es stets neue Aktivitäten, während die Nachbarschaft insgesamt ruhig und entspannt bleibt. „So viel Trubel wie am Kaiser-Josef-Platz gibt es hier nicht,“ sagt Weingrill. Sie erinnert sich an ihre 50. Geburtstagsfeier, als die Polizei schnell anrückte, sobald der Geräuschpegel anstieg.

Beliebte Getränke und geselliges Beisammensein

Im schattigen Gastgarten genießen die Gäste im Moment vor allem Aperol, Hugo und andere sommerliche Spritzer. Besonders der „Prinzessinnenspritzer“, eine Kreation auf Wunsch eines Stammgasts, hat sich etabliert. „Wenn das Wetter kühler wird, greifen die Leute wieder vermehrt zu Bier,“ fügt Weingrill hinzu. Die Speisekarte umfasst köstliche Toast-Variationen und wechselnde Tagesteller – besonders montags und dienstags.

Ein weiteres Highlight des Cafe Weingrill ist die lebhafte Dart-Spielkultur und das gemeinsame Fußballschauen. „80 Prozent unserer Gäste sind GAK-Fans und 20 Prozent Sturm-Fans,“ berichtet Weingrill und erkärt, dass sie sich freut, dass Graz wieder zwei Fußballvereine hat – der Nervenkitzel und der freundliche Wettstreit sorgen für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.

Das Café ist eine pittoreske Mischung aus Tradition und Moderne. Alice beschreibt, dass sich die Geschichte des Cafés auch in den dort stattfindenden Begegnungen widerspiegelt: „Mein Vater als gebürtiger Kroate hat viele Kontakte zu ehemaligen jugoslawischen Fußballern gepflegt. Prominente wie Ivica Osim und Ivo Vastic waren bei uns oft zu Gast.“ Diese Verbindungen tragen zum einzigartigen Flair des Cafés bei.

