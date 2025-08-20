Grazer Beisl-Rallye: Entspannen am Stadtstrand neben der Seifenfabrik

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ bietet MeinBezirk wöchentlich einen Einblick in die kleinen, feinen und kultigen Gastronomien der steirischen Landeshauptstadt Graz. Diese Woche haben wir unser Augenmerk auf den beliebten Stadtstrand im Maria-Cäsar-Park gelegt, direkt an der malerischen Mur.

GRAZ/JAKOMINI. Bereits um 8 Uhr morgens wird südlich der Seifenfabrik, direkt neben dem Puchsteg, emsig daran gearbeitet, den Stadtstrand für die ersten Gäste vorzubereiten, die um 9 Uhr eintreffen. In den warmen Monaten zieht das bis 22 Uhr geöffnete Bistro mit seinen Liegestühlen am Murufer zahlreiche Besucher an, wodurch es zu einem der angesagtesten Hotspots der Stadt geworden ist.

Die Idee für den Stadtstrand war zwar schon lange vorhanden, wurde jedoch aufgrund der Pandemie mehrfach zurückgestellt. Betreiber Christoph Assinger erinnert sich: „Erst nachdem wir von der Stadt Graz grünes Licht erhalten hatten, konnten wir unsere zwei Container aus Deutschland in Auftrag geben.“ Der Start im Jahr 2022 verlief dabei nicht ohne Herausforderungen.

Vom schwierigen Start zur Erfolgsgeschichte



Inzwischen werden an schönen Tagen rund 1.000 Gäste erwartet, ein Wachstum, das Assinger überrascht hat: „Die Entwicklung der Besucherzahlen in den letzten Jahren hat uns positiv überrascht.“ Allerdings gab es anfangs Bedenken von Anwohnern und Umweltschützern bezüglich der städtischen Umgestaltungsmaßnahmen, die schließlich nach umfangreichen Gesprächen überwunden werden konnten. Diese Umgestaltungen sollen nicht nur der Gastronomie zugutekommen, sondern auch den Freiraum für Erholung und Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum sicherstellen.

Assinger räumt ein, dass es anfänglich etwa ein halbes Jahr dauerte, bis die Skepsis der Anwohner abnahm: „In der Anfangszeit hatten wir nicht nur Freunde.“ Dennoch ist es dem Team gelungen, eine positive Atmosphäre zu schaffen, die sowohl die Gäste als auch die Nachbarschaft wertschätzt.

Getränketrends am Stadtstrand

Was die Getränketrends betrifft, so erklärt Assinger, dass der Trend hin zu weniger Alkohol spürbar ist: „Letztes Jahr war Wein am beliebtesten, gefolgt von Bier und Kaffee. In diesem Jahr haben alkoholfreie Getränke die Spitze erklommen – ein Trend, der uns sehr freut, da wir viele davon selbst herstellen, etwa unsere hausgemachten Eistees und Limonaden.” Zukünftige Pläne des Stadtstrands beinhalten die Erweiterung des kulinarischen Angebots um mehr Speisen und hausgemachtes Eis. „Wir werden sehen, was sich umsetzen lässt,“ fügt er hinzu.

