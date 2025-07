Grazer Beisl-Rallye: Fußball-Filmabend im Märzenstüberl beim Augarten

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ präsentiert MeinBezirk wöchentlich eine besondere Gaststätte in der steirischen Landeshauptstadt. Zuletzt besuchten wir Veronika März im charmanten Märzenstüberl. Was dich dort in der offiziellen Sturm-Botschaft erwartet, von der urigen Atmosphäre bis hin zu einer gut gelaunten Wirtin, erfährst du in diesem Lokalaugenschein.

GRAZ/JAKOMINI. Vor rund drei Jahren eröffnete Veronika März ihr Märzenstüberl am Ende der Steyrergasse. An diesem geschichtsträchtigen Standort, der sich am südöstlichen Eck des Augartens befindet, war zuvor „Ralf’s Come In“ das einzige Grazer Lokal, das offiziell vom SK Sturm als Botschaft ausgezeichnet wurde. Die Entscheidung, diese Tradition fortzuführen, erfreut nicht nur die Wirtin, sondern auch die zahlreichen Fußballfans, die an den Spieltagen regelmäßig ins Stüberl strömen.

Für Veronika März ist es eine besondere Ehre, dieses Erbe im Märzenstüberl weiterzuführen. An Spieltagen verwandelt sich das Lokal in einen belebten Treffpunkt für Fans, und die Wirtin betont: „Mein Partner und zukünftiger Mann ist ein leidenschaftlicher ‚Schwoaza‘, und durch das Lokal bin ich mittendrin und fieber inzwischen intensiver mit.“

Wirtshauskultur mit gutbürgerlicher Küche

Das Märzenstüberl hat jedoch weit mehr zu bieten als nur Fußballübertragungen. Die gebürtige Ungarin, die seit über 30 Jahren in Graz lebt und unter anderem zehn Jahre lang Geschäftsführerin des Opernpavillons war, schwärmt von der einzigartigen Wirtshauskultur: „Ich war von Anfang an in die Räumlichkeiten verliebt und wusste sofort, dass dies der perfekte Ort für traditionelle, gut bürgerliche Küche und geselliges Beisammensein ist.“ Neben den Fußballeinblendungen zieht auch der Sparverein mit seinen 100 Mitgliedern regelmäßig Gäste in das gut gefüllte Märzenstüberl.

Ein weiteres Highlight ist das monatliche Musikertreffen, das am letzten Montag jeden Monats stattfindet. Hier wird gemeinsam ohne elektrische Verstärkung musiziert, gesungen und gefeiert: „Bei uns wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch getanzt und gelacht – genau das macht unsere Wirtshauskultur so besonders“, so März, die sichtlich stolz auf ihr Herzensprojekt ist.

