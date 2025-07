Grazer Beisl-Rallye: Genuss von Laško bei Steckerlfisch & Freunden an der Mur

Im Rahmen der beliebten Reihe „Grazer Beisl-Rallye“ erkundet MeinBezirk wöchentlich die charmantesten und kultigsten Lokale der Region. Diese Woche hat es uns über die Grenzen von Graz hinaus zu „Steckerlfisch & Friends“ verschlagen, einem Geheimtipp am Murradweg, der bei den Grazerinnen und Grazer äußerst beliebt ist.



FELDKIRCHEN/GRAZ. Wenn man auf der rechten Seite der Mur radelt, entdeckt man unweit der Grazer Stadtgrenze ein kulinarisches Highlight, das man im Vorbeifahren kaum bemerken würde, wären da nicht die zahlreichen Fahrräder, die auf etwas Einzigartiges hinweisen. Eingebettet zwischen Radweg und Fluss bietet Heinz Schirmer seit über 13 Jahren in der warmen Jahreszeit, samstags und sonntags, erfrischende Getränke und schmackhafte Speisen an.

Wie kam der Gastronom auf die Idee für sein etwas verstecktes, aber malerisches Gartenlokal? „Ich habe in Oberösterreich ein ähnliches Konzept gesehen und war mir sicher, dass die Grazer gerne Fisch essen – und es hat funktioniert“, so Schirmer. Neben dem klassischen Steckerlfisch bietet er auch Thunfischsteaks, Calamari und Scampi vom Grill an. Besonders beliebt in Kombination: ein kaltes Laško Pivo.

Gastgarten mit Mur-Sandstrand

Was die Besucher an diesem Freiluftlokal schätzen, haben wir eine gesellige Runde von Stammgästen gefragt, die regelmäßig von Andritz über den Murradweg anreisen. Ihre Antwort: „Die Anbindung für Radfahrer ist hervorragend, die Bewirtung freundlich und das Essen wirklich lecker. Die Atmosphäre mit dem kleinen Sandstrand ist einfach großartig.“ Viele Gäste schätzen gerade diesen besonderen Ort für das Beisammensein in einer schönen Umgebung.

Wer selbst einmal die Speisen probieren möchte, hat noch etwas Zeit, denn traditionell geht „Steckerlfisch & Friends“ am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, in die Winterpause. Vor diesem Datum darf man sich schon wieder auf die beliebte Fischsuppe freuen, die mittlerweile einen gewissen Ruf erlangt hat und weit mehr ist als nur ein Geheimtipp.

So findest du „Steckerlfisch & Friends“:

