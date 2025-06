Grazer Beisl-Rallye: Jankas K5 Café und Bar in der Kadettengasse

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk gemütliche Lokale in der Murmetropole Graz. Dieses Mal fiel der Fokus auf die urige Café Bar K5, unweit der HIB Liebenau. GRAZ/LIEBENAU. Wenn man von der Puntigamer Straße in die Kadettengasse abbiegt, findet man auf der linken Seite die Café Bar K5. Das Lokal blickt mittlerweile auf eine stolze 26-jährige Geschichte zurück, wie die Betreiberin Jana „Janka“ Janosikova erzählt. Sie arbeitet dort seit sechs Jahren und hat das K5 vor etwa einem Jahr in Eigenregie übernommen. In dieser Zeit hat sie das Lokal mit viel Hingabe und Herzblut neu belebt. Siehe auch Verkehrseskalation in Graz: Dramatische Szenen bei einem Unfall Die etwas über 70 Quadratmeter große Innenfläche sowie die Außenterrasse gelten für viele Gäste als „zweites Zuhause“, die Stammgäste sind „wie eine Familie“, so Janosikova. Da sie selbst in der Umgebung wohnt, ist ihr die Bedeutung solcher Treffpunkte bewusst. In Liebenau und St. Peter sind kleine, familiäre Lokale, in denen jeder jeden kennt, heutzutage selten geworden. Feierlichkeiten in der Kadettengasse Neben erfrischenden Getränken bietet das K5 eine Vielzahl an kulinarischen Kleinigkeiten, wie Frankfurter, Toast, Gulasch und Wurstsalat. Bei speziellen Anlässen wird auch gerne mehr aufgetischt: „Zum Beispiel während der Faschings- und Weihnachtsfeiern, beim Sommerfest, oder beim italienischen Abend, der einmal im Monat stattfindet“, erklärt Janosikova. Diese Events stärken den Gemeinschaftsgeist und machen das K5 zu einem beliebten Treffpunkt. Siehe auch Masterplan in Aktion: Neuer Zebrastreifen in der Rösselmühlgasse Das K5 hat von Montag bis Freitag ab 13 Uhr geöffnet. Am Wochenende bleibt es geschlossen. Die Schließzeiten sind flexibel und variieren je nach Stimmung, oft bis 22, 23 Uhr, manchmal sogar bis Mitternacht oder 1 Uhr. Besonders vorteilhaft ist, dass es in der Kadettengasse Parkplätze ohne Parkzone gibt: „Wenn es nötig ist, kann man das Auto stehen lassen und am nächsten Tag abholen“, so die Wirtin. Weitere Beiträge aus der Serie „Grazer Beisl-Rallye“: – Café Sunrise, der Darts-Tempel in der Klusemannstraße Siehe auch Pflegewohnheim Aigner-Rollett: Wo Herz und Würde in der Pflege vereint werden – Bei „Angie’s Buffet“ bleibt niemand alleine – Café Black-Box, Elisabeths schwarzes Kastl an der Mur

This rewrite maintains the core facts and static information while providing a bit more context about the locale and its significance within the community, making it more engaging and informative.







Source link