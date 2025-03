Grazer Beisl-Rallye: Ralf Gruber präsentiert die Mariatroster „Enoteca MT“

Im Rahmen der beliebten Serie „Grazer Beisl-Rallye“ besucht MeinBezirk wöchentlich eine Vielzahl von Gastronomien in Graz, der steirischen Landeshauptstadt. In der bereits achten Episode der Reihe steht die charmante „Enoteca MT“ von Ralf Gruber in der Mariatrosterstraße im Fokus. GRAZ/MARIATROST. Vor etwa anderthalb Jahren übernahm Ralf Gruber die „Enoteca MT“ in der Mariatroster Straße 142a, ein ehemaliges Lokal, das als „Rene’s Enoteca“ einen hervorragenden Ruf genoss. Gruber sagt: „Rene Kandolf hat den Standort über viele Jahre hinweg perfekt entwickelt. Als er in Pension ging, hatten wir das Glück, den Betrieb fortzuführen, und nun heißen wir Enoteca MT – das steht für Mariatrost.“ Dies zeigt die Wertschätzung, die Gruber für die vorherige Führung des Lokals hat. Siehe auch Bericht: Stadtrechnungshof kritisiert überdimensionierten Fuhrpark der Wiener Netze Die Enoteca MT ist ein beliebter Treffpunkt im 11. Grazer Stadtbezirk. | Foto: MeinBezirk Vor seiner Übernahme hatte Gruber bereits umfangreiche Erfahrungen in der Gastronomie. „Wir waren in der Gastronomieberatung tätig. Dort habe ich mit meiner Schwester Konzepte entwickelt, Mystery Checks durchgeführt und Hotelsterne bewertet“, erklärt er. „Jetzt implementieren wir diese Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Gäste das beste Erlebnis haben.“ Diese Philosophie scheint zu greifen, denn die Zahl der Stammgäste wächst stetig. Italienische Köstlichkeiten mit regionalem Flair Die „Enoteca MT“ bleibt ihrem italienischen Konzept treu und kombiniert es geschickt mit regionalen Spezialitäten. Diese Mischung kommt nicht nur bei den Stammgästen gut an. Am Vormittag ist das Café ein beliebter Ort für Kaffeeliebhaber, während sich mittags die Gäste zu herzhaften Jausen versammeln. Abends nehmen die Reservierungen zu, wo Freunde und Familien bei einem Glas Wein oder Prosecco gemeinsam speisen. Gruber berichtet: „Mittwochs und donnerstags haben wir stets spezielle Tagesgerichte, die von Lachs bis hin zu überbackenem Schweinsfilet reichen können. Wir versuchen jede Woche etwas Neues anzubieten.“ Diese regelmäßig wechselnden Gerichte sorgen für Abwechslung und Spannung. Siehe auch Leser-Umfrage: So würden die Hietzinger handeln, wenn sie Bezirkschef wären Besonders schätzt Gruber die hilfsbereite Gemeinschaft in Mariatrost. „Wenn man einen Handwerker oder Techniker braucht, erhält man sofort einen Kontakt. Einige unserer Gäste haben sogar aktiv geholfen, nach dem Motto: ‚Kein Problem, das erledigen wir schnell'“, erzählt er begeistert. Weitere Artikel aus der Serie „Grazer Beisl-Rallye“, die Sie interessieren könnten: Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße

