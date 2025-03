Grazer Beisl-Rallye: Ralf’s Mariatroster „Enoteca MT“

Im Rahmen der aufregenden Serie „Grazer Beisl-Rallye“ erkundet MeinBezirk wöchentlich die facettenreiche Gastronomieszene in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Im bereits achten Teil der Reihe führt uns die Reise in die Mariatrosterstraße, wo wir die charmante „Enoteca MT“ von Ralf Gruber besuchen.

GRAZ/MARIATROST. Vor rund eineinhalb Jahren übernahm Ralf Gruber das beliebte Lokal in der Mariatroster Straße 142a. „Rene Kandolf hat diesen Standort über viele Jahre als ‚Rene’s Enoteca‘ hervorragend aufgebaut. Als er in Pension ging, hatten wir das Glück, den Betrieb weiterführen zu dürfen“, so Gruber, der seinem Vorgänger Respekt zollt. Unter dem neuen Namen Enoteca MT – was für Mariatrost steht – hat sich das Lokal schnell als beliebter Treffpunkt etabliert.

Gruber bringt eine umfangreiche Erfahrung aus der Gastronomie mit, da er und seine Schwester zuvor in der Gastronomieberatung tätig waren. „Dort haben wir Konzepte entwickelt, Mystery Checks durchgeführt und Hotelsterne bewertet. Jetzt setzten wir unser Wissen ein, um die häufigsten Fehler der Gastronomie zu vermeiden und die Gäste glücklich zu machen.“ Die steigende Zahl an Stammgästen spricht für den Erfolg dieses Ansatzes.

Italienische Schmankerl und Mariatroster Hilfsbereitschaft

Die Enoteca MT bleibt ihrer italienischen Linie treu und kombiniert diese geschickt mit regionalen kulinarischen Köstlichkeiten. Die Gäste schätzen das, was sich in einem stetig wachsenden Kundenstamm widerspiegelt. In den Morgenstunden genießen viele Besucher ihren Kaffee, während ab Mittag die Jausenangebote an Beliebtheit gewinnen. Am Abend zieht das Lokal dann größere Reservierungen an, wobei die Gäste oft eine Flasche Wein oder Prosecco genießen.

„Mittwochs und donnerstags haben wir immer ein besonderes Tagesgericht, das sowohl Fisch als auch Fleisch umfasst“, erklärt Gruber. „Hier servieren wir manchmal Schwertfisch oder überbackenes Schweinsfilet. Wir versuchen, jede Woche etwas Neues und Aufregendes auf die Speisekarte zu bringen.“ Ein Aspekt, den der in St. Peter wohnhafte Gastronom besonders schätzt, ist die Hilfsbereitschaft der Mariatroster: „Wenn man einen Handwerker benötigt, bekommt man sofort Hilfe. Einige Gäste haben sogar angeboten, bei kleinen Arbeiten in der Enoteca zu helfen – nach dem Motto: Kein Problem, das erledigen wir gleich.“

Weitere Artikel aus der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ zum Weiterlesen:

Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße

Andrea Fischer sucht Nachfolger fürs Ortweinstandl

Eingekehrt beim Cafe Zapo im Park am Hasnerplatz