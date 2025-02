Grazer Beisl-Rallye: Ulli übernimmt das Steuer im P77 und begeistert die Stammgäste

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ wagt MeinBezirk einen wöchentlichen Rundgang durch die charmantesten und gemütlichsten Beisln der Stadt. In der sechsten Folge besuchen wir Ulrike Wölfel, die das P77 vor zwei Wochen neu übernommen hat. Das kleine Lokal liegt an der Grenze zwischen Waltendorf und St. Peter und ist ein beliebter Treffpunkt für Anwohner.

GRAZ. Ulrike Wölfel hat bereits zweieinhalb Jahre im P77 gearbeitet, bevor sie die Leitung übernahm. „Für mich war klar, dass ich das Lokal nicht aufgeben lassen will!“, betont die Obersteirerin. Der Vorgänger stand vor der Entscheidung, das Lokal zu schließen, doch Wölfel wollte dies verhindern, um die treuen Stammgäste nicht im Stich zu lassen. „Die Unterstützung der Stammgäste war überwältigend, als sie von meiner Übernahme hörten“, freut sich Wölfel. In nur 14 Tagen wurde die Gaststätte renoviert, und dies geschah mit tatkräftiger Hilfe der Stammgäste, die bereitwillig anpackten.

Die Gäste tragen entscheidend zu ihrem Erfolg bei: „Der Zusammenhalt hier ist enorm, das spürt man deutlich.“ Wölfel begrüßt täglich Besucher aller Altersgruppen, von Jugendlichen bis hin zu Rentnern: „Das macht den Standort so besonders. Hier kommen Schüler von den Schulen sowie Pensionisten – mein ältester Stammgast ist stolze 92 Jahre alt“, erklärt die Steirerin. Wölfel zog im Alter von 15 Jahren in die Landeshauptstadt. Ein Prinzip, das ihr am Herzen liegt: „Ich habe für jeden ein offenes Ohr, egal wer du bist.“ Auf ihrer Visitenkarte steht nun stolz „Gastronomin mit Herz“. Der Name des Lokals, P77, stammt von der Adresse Plüddemanngasse 77.

Mit Erfahrung und Herz

Wölfel bringt 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit, was ihr bei der Führung des P77 zugutekommt. Auch ihre Familie steht hinter ihr: „Das war nicht das erste Lokal, das mir angeboten wurde, aber ich fühlte mich damals noch nicht bereit. Jetzt, mit der Unterstützung meiner Familie, kann ich es wagen.“ Aktuell leitet sie die Bar alleine, plant jedoch, für die Wochenenden Unterstützung hinzuzuziehen. „Ich bin überrascht und dankbar, wie gut es aktuell läuft. Sogar Gäste, die vorher nicht kamen, kommen jetzt wieder seit ich übernommen habe!“ freut sich die neue Betreiberin.

Im P77 von Wölfel gibt es eine reiche Auswahl an Getränken und kleinen Speisen. Besonders beliebt sind die hausgemachten Brötchen, die ein Highlight der Speisekarte darstellen. Zudem wird den Gästen eine vielfältige Unterhaltung angeboten, unter anderem Darts und Tischfußball. Die offizielle Eröffnungsfeier des nun „by Ulli“ genannten P77 wird am 1. März gefeiert.

