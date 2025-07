Grazer Cabriobus: Polizei untersucht fremdenfeindliche Parolen

Ein Mitarbeiter der Holding Graz hat am Mittwoch eine Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem er auf ein Video aufmerksam wurde, das mehrere Personen im Grazer Cabriobus beim Singen fremdenfeindlicher Parolen zeigt. Die Ermittlungen sind mittlerweile im Gange.

GRAZ. Am Freitag, den 18. Juli, um ungefähr 20.45 Uhr, befanden sich mehrere Personen in einem Cabriobus der Holding Graz im Bezirk Jakomini und sangen lautstark fremdenfeindliche Parolen. Der Vorfall wurde von einem Mitarbeiter der Holding Graz angezeigt, nachdem er durch eine Instagram-Story darauf aufmerksam geworden war. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte, dass das Geschehen auch medial aufgegriffen und veröffentlicht wurde, was zu einem größeren öffentlichen Interesse führte.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte bereits eine mutmaßliche Beteiligte identifiziert werden: Eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Polizei setzt ihre Bemühungen fort, auch die anderen Beteiligten zu identifizieren. In diesem Zusammenhang wird wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt, was in Österreich gemäß § 283 StGB als ernstes Vergehen gilt und mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden kann.

Rassistische Parolen im Cabriobus

Die Verdächtigen sollen den Song „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino genutzt haben, um lautstark „Ausländer raus!“ zu skandieren. Dieses Lied wird wiederholt von rechtsextremen Gruppen zur Verbreitung rassistischer Ideologien missbraucht. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich kürzlich in Deutschland, wo das Lied auf Volksfesten und in Clubs für dieselben Zwecke verwendet wurde. Aufgrund solcher Vorfälle wurde der Song im vergangenen Jahr von den österreichischen Radiostationen Ö3 und Kronehit verboten. Auch die UEFA untersagte dem österreichischen Fußballbund, das Lied während der Fußball-EM 2024 zu spielen, um rassistische Tendenzen zu brandmarken und derartige Vorfälle zu ächten.

