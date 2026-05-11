Grazer Fahrradpolizei startet in neue Saison: Fokus auf E-Scooter Bestimmungen und innerstädtischer Sicherheit

Fahrradpolizei startet in Graz in die Saison 2026

In Graz startet am Montag die Fahrradpolizei in die neue Saison. Die Beamtinnen und Beamten versehen ab sofort wieder verstärkt Dienst auf zwei Rädern im innerstädtischen Raum.

Die Einheit ist Teil der „Sommeroffensive 2026“ und übernimmt verkehrspolizeiliche Schwerpunkte. Insgesamt gehören zehn Polizistinnen und Polizisten zur Grazer Fahrradpolizei.

Ein Schwerpunkt liegt 2026 auf der Überwachung neuer gesetzlicher Bestimmungen für E-Scooter. Die Polizei verweist darauf, dass viele Menschen E-Scooter im Alltag nutzen. Im Zusammenhang mit E-Scootern will die Fahrradpolizei nicht nur kontrollieren, sondern auch aufklären und präventiv wirken.

Die Fahrradpolizei ist im Ballungsraum mitverantwortlich für die Sicherheit und seit 19 Jahren im Einsatz. Aufgrund der hohen Mobilität kann sie nach Angaben der Polizei rasch bei Einsätzen eingreifen. Die Mitglieder der Einheit tragen dabei neongelbe Jacken.

Die Polizistinnen und Polizisten sind unter anderem in Parks, Begegnungszonen, auf Radwegen sowie in stark frequentierten Bereichen der Grazer Innenstadt unterwegs. Geleitet wird die Fahrradpolizei von Kontrollinspektorin Stefanie Ninaus, Leiter der Verkehrspolizei ist Roman Strauß.

Mit Blick auf die steigende Zahl unterschiedlicher Verkehrsteilnehmender appelliert die Polizei zu gegenseitiger Rücksicht im Straßenverkehr. Genannt werden dabei unter anderem zu Fuß Gehende, Fahrräder, E-Scooter und Pkw.