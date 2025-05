Grazer Gastronomie: Das Arravane feiert fünf Jahre Erfolg!

Das Arravané am Merkur Campus feierte kürzlich sein fünfjähriges Bestehen. Thomas Galler und Anita Kurz haben über die Jahre hinweg für kulinarische Höhepunkte in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße gesorgt. GRAZ. Nach dem jüngsten Gewinn von zwei Hauben im Gault&Millau, freute sich das Team des Arravanés über fünf Jahre „voller Geschmack, Kreativität und besonderer Momente“. Das Jubiläum wurde mit einem exquisiten Fünf-Gänge-Menü gefeiert. Unter den zahlreichen Gästen zählten auch bekannte Persönlichkeiten wie ORF-Landesdirektor Gerhard Koch, Helmut Schoba, Geschäftsführer der VGN, Bernd Vollmann, Geschäftsführer der 99ers, sowie Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus. Solche Ehrengäste unterstreichen die Bedeutung des Arravané in der gastronomischen Szene von Graz. Siehe auch Diskussion und Festakt: VinziWerke thematisiert die Armut von Frauen Kochkunst trifft Regionalität Der Abend stand ganz im Zeichen des Genusses und der Wertschätzung. Küchenchef und Gastgeber Thomas Galler bedankte sich herzlich bei seinem Team sowie bei allen Anwesenden: „Ohne euch wäre das Arravané nicht das, was es heute ist – ein Ort, an dem Kulinarik und Begegnung zusammenkommen. Es sind die Menschen, die ihn prägen: mein großartiges Team, unsere treuen Partnerinnen und Partner und all die Gäste, die uns über die Jahre begleitet haben. Danke, dass ihr diesen Abend – und die letzten fünf Jahre – so besonders gemacht habt.“ Siehe auch Nach mehreren Monaten Arbeit: Renaturierung des Ragnitzbachs abgeschlossen Das Restaurant hat sich einen Namen gemacht durch eine handwerklich geschickte Küche, die vorwiegend regionale Zutaten verwendet. Neben einem geschmackvollen Ambiente ist das Service-Team ein weiterer Pluspunkt, das durch Herzlichkeit und Professionalität besticht. Die Speisekarte bietet eine abwechslungsreiche Auswahl, die höchsten Wert auf Qualität und Regionalität legt. Dies entspricht dem Trend einer zunehmenden Wertschätzung für lokale Produkte in der Gastronomie. Das könnte dich auch interessieren: Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Graz Die Steirerin ehrt Frauenpower in allen Bereichen Eiskönig verteilt „Hallelija-Eis“ am Kircheneck Siehe auch Neuer McDonald's Standort am St. Peter Gürtel eröffnet

This rewrite maintains the original structure and critical facts while providing a more eloquent summary of the restaurant’s milestones and its significance within the culinary scene of Graz. The content adheres to the HTML format as requested.







Source link