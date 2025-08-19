Grazer Innenstadt: Frische Läden zwischen Tummelplatz und Burggasse

Grazer Innenstadt

Neue Geschäfte zwischen Tummelplatz und Burggasse

  19. August 2025, 14:24 Uhr

Redaktion

Christoph Lamprecht

Vom exklusiven Brautmoden-Showroom über ein künftiges Taco-Lokal bis hin zum geplanten Lampengeschäft im markanten Argos-Gebäude – diese Veränderungen prägen den Straßenzug nahe der Grazer Oper.

GRAZ/INNERE STADT. Zwischen Burggasse und Tummelplatz tut sich etwas. An der Adresse Tummelplatz 6 hat sich der neue „Brides Showroom by Lina Forlani“ niedergelassen, direkt zwischen dem Akademischen Gymnasium und Lotterie Fochler. Vorab-Termine sind erforderlich und können per E-Mail ([email protected]) vereinbart werden. Der Showroom hebt sich durch ein stilvolles Design ab und bietet Bräuten eine exklusive Auswahl an Brautkleidern.

Brides Showroom by Lina Forlani

Gegenüber, an der Adresse Tummelplatz 5, wird das ehemalige Kebab-Lokal in ein neues Fastfood-Restaurant verwandelt, das bereits mit einem neuen Schild „King Tacos“ wirbt. Diese Neueröffnung verspricht Abwechslung für den kulinarischen Überblick der Stadt.

King Tacos

Vorbereitungen im Argos-Erdgeschoss

Im Erdgeschoss des ikonischen Argos-Gebäudes, entworfen von der verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid, entstehen ebenfalls neue Möglichkeiten. Nach dem Auszug des Inneneinrichtungsunternehmens Cserni soll hier bald ein Lampengeschäft eröffnen. Solche kreativen Einzelhandelsangebote ergänzen die vielfältige Handelslandschaft der Grazer Innenstadt.

