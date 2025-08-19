Grazer Innenstadt: Frische Läden zwischen Tummelplatz und Burggasse

Vom exklusiven Brautmoden-Showroom über ein künftiges Taco-Lokal bis hin zum geplanten Lampengeschäft im markanten Argos-Gebäude – diese Veränderungen prägen den Straßenzug nahe der Grazer Oper.

GRAZ/INNERE STADT. Zwischen Burggasse und Tummelplatz tut sich etwas. An der Adresse Tummelplatz 6 hat sich der neue „Brides Showroom by Lina Forlani“ niedergelassen, direkt zwischen dem Akademischen Gymnasium und Lotterie Fochler. Vorab-Termine sind erforderlich und können per E-Mail ([email protected]) vereinbart werden. Der Showroom hebt sich durch ein stilvolles Design ab und bietet Bräuten eine exklusive Auswahl an Brautkleidern.





Gegenüber, an der Adresse Tummelplatz 5, wird das ehemalige Kebab-Lokal in ein neues Fastfood-Restaurant verwandelt, das bereits mit einem neuen Schild „King Tacos“ wirbt. Diese Neueröffnung verspricht Abwechslung für den kulinarischen Überblick der Stadt.





Vorbereitungen im Argos-Erdgeschoss

Im Erdgeschoss des ikonischen Argos-Gebäudes, entworfen von der verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid, entstehen ebenfalls neue Möglichkeiten. Nach dem Auszug des Inneneinrichtungsunternehmens Cserni soll hier bald ein Lampengeschäft eröffnen. Solche kreativen Einzelhandelsangebote ergänzen die vielfältige Handelslandschaft der Grazer Innenstadt.

Weitere Informationen:

Für Interessierte könnte auch das bevorstehende Event „Aufsteirern 2025 in Graz“ von Bedeutung sein, bei dem es um steirische Kultur und Kulinarik geht.