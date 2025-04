Grazer Innenstadt: Kultlokal Peter Weinstube schließt Ende Dezember seine Türen

Redaktion Christoph Lamprecht

2 Bilder Die traditionsreiche „Peter Weinstube“ am Kapaunplatz schließt Ende des Jahres ihre Türen. Seit 2003 sind Helga und Herbert Zach die Gesichter hinter der „Peter Weinstube“, einem beliebten Restaurant in Graz, das nicht nur für seine gemütliche Atmosphäre, sondern auch für seine hervorragende Weinauswahl bekannt ist. Auf Nachfrage bestätigte Helga Zach, dass das Restaurant bis Dezember 2025 geöffnet bleibt, bevor sie und ihr Mann in den wohlverdienten Ruhestand treten. Die Zukunft der Weinstube bleibt jedoch ungewiss. „Es liegt nicht in meinem Ermessen, ob ein Nachfolger kommen wird. Das muss zwischen dem zukünftigen Betreiber und der Vermieterin geklärt werden”, so Helga Zach gegenüber MeinBezirk. Für die treuen Stammkunden ein kleiner Trost: die klassische Küche und die gewohnte Gastfreundschaft sind bis zum Jahresende garantiert. Siehe auch Irischer Feiertag: Die besten Veranstaltungen zum St. Patrick's Day in Wien Ein Blick auf die Grazer Gastro-Szene: Ruth und Reini im Murstüberl – ein weiteres Highlight der Innenstadt.

Das Dampflok Café beim Stadion – ideal für einen genussvollen „Punti”.

Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße, das für seine besonderen Leckereien bekannt ist. Persönliche Geschichten: Herbert Zach hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass er in Zukunft vor allem auf dem Tennisplatz anzutreffen sein wird. Das Ehepaar plant, die neuen Chancen des Ruhestands zu genießen und freut sich darauf, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Siehe auch Nostalgischer Abschied: Der Thanellerkar-Schlepplift in Berwang geht in die Geschichte ein Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren.

