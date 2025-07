Grazer Innenstadt: Vandalen greifen Srebrenica-Gedenkstelle an

Ein temporäres Denkmal auf der Grazer Hauptbrücke, das am Freitag zur Erinnerung an den 30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica errichtet wurde, wurde kürzlich von Unbekannten beschädigt. Die Initiative „ge_denken“ verurteilt diesen Vorfall scharf als einen Angriff auf die gemeinsamen Anstrengungen zur Aufarbeitung historischer Ungerechtigkeiten, zur Friedensarbeit und zum Schutz der Menschenrechte. GRAZ/INNERE STADT. In Gedenken an die über 8.000 Opfer des Genozids während des Bosnienkriegs im Jahr 1995 hatte die Initiative an der Erzherzog-Johann-Brücke elf weiße Blumen platziert, um die Worte „Wir vergessen nicht!“ zu unterstreichen. Leider wurde die größte und zentralste Blume innerhalb von 48 Stunden von Unbekannten entfernt. Die Zerstörung des Mahnmals darf nicht unkommentiert bleiben, so die Organisatoren, die fordern, dass der Vandalenakt umfassend aufgeklärt wird. Solche Angriffe auf Gedenkstätten hindern nicht nur die Aufarbeitung traumatischer Vergangenheiten, sondern mindern auch das Bewusstsein für die fortwährenden Folgen von ethnischen Konflikten. Siehe auch 10 Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger feiert mit 'Dancing Queen'" Here are a few alternatives:1. "Feierliches Jubiläum: 10 Jahre Musicalzweig am BORG Monsberger mit 'Dancing Queen'"2. "Zehn Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger lädt ein zu 'Dancing Queen'"3. "BORG Monsberger feiert 10 Jahre Musicalzweig mit 'Dancing Queen'"4. "10 Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger bringt 'Dancing Queen' auf die Bühne Grazer Friedensmarsch am Donnerstag Am Montagabend versammelten sich elf Menschen symbolisch an der Brücke, um für den 11. Juli, den internationalen Gedenktag an das Massaker von Srebrenica, zu protestieren. Sie standen in stillem Gedenken vor dem beschädigten Denkmal. Darüber hinaus lädt „ge_denken“ zum „Grazer Friedensmarsch“ ein, der am Donnerstag um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte (beim Stadtparkbrunnen, vor dem Forum Stadtpark) beginnt. Diese Veranstaltungen sollen nicht nur dazu dienen, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren, sondern auch die Notwendigkeit für Frieden und Versöhnung in unserer Gesellschaft zu betonen. Das könnte dich auch interessieren: Siehe auch Meisterfeier in Graz: Ausgelöster Feueralarm und verletzte Polizisten • Fee-Award zeichnet vier ehrenamtliche Projekte aus • Herz Jesu lädt zur Kirchen- und Turmführung • „La Strada“ 2025 macht die Stadt zur Bühne

This content not only reflects the incident surrounding the memorial to Srebrenica but also engages with broader themes of remembrance and reconciliation in post-conflict societies. The Srebrenica massacre is one of the darkest chapters in European history since World War II and serves as a painful reminder of ethnic violence. Events like the Graz peace march play a pivotal role in fostering dialogue and understanding, becoming a vital part of community healing and education about the past.

Through drawing attention to these events, the initiative “ge_denken” emphasizes the importance of historical memory and the collective responsibility of society to prevent such atrocities from repeating. The engagement of citizens through peaceful demonstrations can be seen as a powerful tool in advocacy for human rights and societal unity.







