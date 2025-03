Grazer Kühlschmiermittel: Aquaslide setzt sich für gesunde Lösungen in der Metallindustrie ein

Wie Aquaslide der europäischen Metallbearbeitung mit innovativen Lösungen neuen Schwung verleihen möchte, und welche Rolle regionale Industriebetriebe dabei spielen, erfahren Sie im Business-Lunch-Interview mit der Geschäftsführerin Isabelle Kellersperg.

GRAZ. In der metallbearbeitenden Industrie ist die Wahl des richtigen Schmiermittels entscheidend für die Effizienz und Sicherheit von Industriemaschinen. Die Grazer Aquaslide Lubricants GmbH hat ein neuartiges Kühlschmiermittel auf Wasserbasis entwickelt und dabei die gesundheitsfreundliche Alternative zu herkömmlichen, oftmals als gefährlich eingestuften Mitteln geschaffen. MeinBezirk hat mit Isabelle Kellersperg über die Innovationsreise, Unternehmensziele und Herausforderungen in der Branche gesprochen.

Können Sie Ihr Geschäftsmodell in wenigen Worten zusammenfassen?

Kühlschmiermittel sind in der Metallbearbeitung essenziell, jedoch sind viele herkömmliche Produkte gesundheitsschädlich. Unser Ansatz war es, eine praktische, gesundheitlich unbedenkliche Alternative zu entwickeln, die die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht und gleichzeitig die Effizienz optimiert.

Wie ist Ihr Kühlschmiermittel entstanden?

Die Entwicklung stammt von meinem Vater, einem Lebensmitteltechnologen. Er brachte eine andere Perspektive in die Produktion ein, indem er Wasser als Basis nahm und auf synthetische Stoffe verzichtete. Unsere Innovation besteht darin, dass unser Produkt ohne gefährliche Stoffe auskommt, dadurch kennzeichnungsfrei ist und zur Sicherheit bei der Arbeit sowie zur Prozessoptimierung in der Metallbearbeitung beiträgt.

Wo findet Aquaslide bereits Anwendung?

Wir beliefern namhafte Unternehmen im DACH-Raum und haben auch Partner für den Vertrieb. In Österreich setzen wir momentan auf Direkvertrieb, um näher am Kunden zu sein. Es gibt großes Interesse in Slowenien und Kroatien, allerdings sind Schweden und die Niederlande unsere Hauptmärkte.

Haben Sie den internationalen Erfolg so schnell erwartet?

Eigentlich nicht, und deshalb freut es mich umso mehr. Die Herausforderungen durch die Wirtschaftskrise in der Metallindustrie sind real, und es ist erfreulich, dass wir in anderen Ländern erfolgreich agieren können.

Welche Rolle spielt die Steiermark für Ihr Unternehmen?

Die Steiermark fördert Innovationen, was wir als positiv empfinden. Dennoch haben wir festgestellt, dass der Verkauf in anderen Ländern oft leichter ist als in Österreich, wo die Marktakzeptanz unterschiedlich ist.

Hat das Alleinstellungsmerkmal eines frauengeführten Unternehmens Ihnen Vorteile verschafft?

In einer Männerdomäne wie der Industrie ist es herausfordernd. Ich musste oft das Gefühl haben, doppelt so kompetent wie ein Mann sein zu müssen, um ernst genommen zu werden. Dennoch bin ich stolz darauf, meinen Platz gefunden zu haben.

Was sind die nächsten Schritte für Aquaslide?

Mein Ziel ist es, Aquaslide als Marke zu etablieren, die in der Branche für Innovation steht. Unser Eintritt in den konservativen Markt wurde nicht immer positiv aufgenommen, aber wir haben unser Potenzial erkannt, wollen es festigen und weiterverbreiten.

Steckbrief: Isabelle Kellersperg

Isabelle Kellersperg ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Aquaslide. Ihr Unternehmen mit Sitz in Graz, das ein innovatives Kühlschmiermittel auf Wasserbasis vertreibt, hat sich als Pionier in der Branche etabliert. Kellersperg bringt Erfahrung aus der Marketing- und Eventbranche mit, bevor sie im Jahr 2017 in die Welt der Industrie eintrat.

Café Fotter im Univiertel

Adresse: Attemsgasse 6, 8010 Graz

Attemsgasse 6, 8010 Graz Web: cafe-fotter.at

cafe-fotter.at Mail: [email protected]

[email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr; Samstag und Sonntag von 8 bis 14 Uhr

Beschreibung: Das Café Fotter ist bekannt für seinen klassischen Kaffeehauscharme und befindet sich in der Nähe der Karl-Franzens-Universität. Das Café bietet frische und kreative Frühstücksoptionen sowie vegane Gerichte und ist ein beliebter Treffpunkt für Studierende und Einheimische.

Das sagt MeinBezirk: Das Café Fotter überzeugt mit seiner entspannten Atmosphäre und guter Küche – ideal für ein Frühstück oder ein Treffen mit Freunden. Reservierungen werden empfohlen!

