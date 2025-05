Grazerin bei GNTM: Ein Model auf der Suche nach den idealen Models

Samira Dutra nahm an der Jubiläumsstaffel von Germany’s Next Topmodel teil. Für die 21-jährige Grazerin war es eine kurze, aber aufregende Erfahrung, die voller Möglichkeiten steckte. Aktuell sucht sie als Modelbookerin in Graz Talente für Marken wie Gucci.

GRAZ. Nicht viele können von sich behaupten, dass sie von „Germany’s Next Topmodel“ kontaktiert wurden und gefragt wurden, ob sie teilnehmen möchten. Samira Dutra ist eine der Glücklichen. Die Grazerin war Teil dieser besonderen Jubiläumsstaffel der prominenten deutschen Casting-Show, die seit 20 Jahren unter der Moderation von Heidi Klum Nachwuchsmodels sucht – mittlerweile sowohl Männer als auch Frauen.

Dutra hatte von Anfang an ein gutes Gespür dafür, wer in der Show weit kommen könnte: „Das merkt man am Set sehr schnell – vor allem, wenn man Erfahrung hat. Man achtet darauf, wer welche Outfits trägt und wie die Fragen gestellt werden.“ Sie erklärt, dass oft diskutiert wird, ob ein Model trotz einer schlechten Woche weiterkommen sollte. „Man redet dann sehr viel über das Potential oder über die nächste Chance.“ Dabei seien bestimmte Stereotypen sowohl im Aussehen als auch im Charakter oft gefragt. Trotz der Herausforderungen empfand Dutra die Erfahrung als wertvoll. Sie konnte viele neue Menschen kennenlernen und wichtige Kontakte knüpfen.

Modeln in der Türkei

Die Welt des Modelns war Dutra nicht fremd, bevor sie in die Show eintrat. Die gebürtige Brasilianerin hatte bereits internationale Erfahrungen gesammelt. Bei einer Modeschau in Istanbul erhielt sie das Angebot, Modelbookerin zu werden. „Dabei geht es darum, die passenden Models für verschiedene Jobs zu finden,“ erläutert Dutra. „Das bedeutet auch, dass ich aktiv auf der Straße nach zukünftigen Talenten scoute.“ Momentan sucht sie zum Beispiel Models für Gucci und ist begeistert von der Herausforderung. „Viele, die ich anspreche, sind überrascht oder skeptisch. Aber wenn sie hören, dass sie die Chance haben, für so große Marken zu modeln, sind sie oft geschmeichelt.“ Inzwischen hat Dutra sogar ihre eigene Agentur gegründet.

Geld zu verdienen als Fashionmodel gestaltet sich oftmals als herausfordernd: „Vor allem nicht so viel, dass man davon leben kann. Ein Check über 1.000 Euro mag viel erscheinen, aber wenn das nur für drei Monate reicht, ist das schwierig.“ Deshalb rät Dutra angehenden Models, einen flexiblen Zweitjob zu haben, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Dutra äußert sich zudem klar zur Diversität im Modelbusiness: „Nicht jeder kann Model werden. Viele Shows haben bestimmte Maße, in die du passen musst. Das liegt oft an den Schnitten der Kleider. Es ist wichtig zu betonen, dass Diversität in Bezug auf Herkunft oder Hautfarbe willkommen ist, aber bei den Maßen gab es kaum Veränderungen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Grazer GNTM Kandidatin über ihre Teilnahme

So prägten Steirer den Eurovision Song Contest

Oper Graz präsentiert ihr Programm für 2025/26