Grazia Frauenfitnessclub: Eröffnungswochenende am 29. und 30. März 2025

Eröffnungswochenende – Sei dabei und profitiere von unseren exklusiven Rabatten! Wir freuen uns, euch herzlich zu unserem grandiosen Eröffnungswochenende einladen zu dürfen! Am 29. und 30. März 2025 öffnen wir die Türen zu Grazia Frauenfitness, einem innovativen Fitnessstudio speziell für Frauen. Hier erwarten euch nicht nur tolle Rabatte auf Mitgliedschaften und Kurse, sondern auch die Möglichkeit, unser umfangreiches Programm kennenzulernen und ein kostenloses Probetraining zu buchen. In unserer modernen Einrichtung legen wir besonderen Wert auf eine freundliche und entspannte Atmosphäre, in der sich jede Frau wohl und motiviert fühlen kann. Egal, ob du Anfängerin oder erfahrene Sportlerin bist – bei uns findest du das passende Angebot, um deine Fitnessziele zu erreichen. Unser Team von zertifizierten Trainerinnen steht dir mit Rat und Tat zur Seite und bietet individuelle Trainingspläne sowie Gruppenkurse an. Siehe auch Grazer Beisl-Rallye: Ulli übernimmt das Steuer im P77 und begeistert die Stammgäste Veranstaltungsdetails: Samstag, 29.03.2025: 09:00 – 16:00 Uhr

Sonntag, 30.03.2025: 10:00 – 16:00 Uhr Nutze unser Eröffnungsangebot und buche jetzt dein kostenloses Probetraining, um alle Vorteile unseres Studios zu nutzen. Du kannst dich auf ein abwechslungsreiches Kursangebot freuen, darunter Yoga, Pilates, Zumba und funktionelles Training. Wir bieten auch spezielle Programme für schwangere Frauen und Mamas nach der Geburt an. Das Grazia Frauenfitness befindet sich in zentraler Lage in Graz, sodass du auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu uns gelangen kannst. Dein Wohlbefinden und deine Fitness stehen für uns an erster Stelle, und wir freuen uns darauf, dich in unserer neuen Fitnessoase willkommen zu heißen. Siehe auch Minusgrade: Lebensgefahr beim Betreten von gefrorenen Gewässern in Wien Kontaktinformation:

Grazia Frauenfitness

Alberstraße 24, 8010 Graz

Mobil: 0681 – 8410 4754

Website: www.grazia-fitness.net

E-Mail: [email protected] Wir freuen uns auf deinen Besuch und darauf, gemeinsam mit dir die Reise zu mehr Fitness und Wohlbefinden zu starten. Sei Teil der Grazia-Familie und lass uns zusammen aktiv sein!

