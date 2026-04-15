Griffen im Gesundheitsaufschwung: Ehemalige Volksschule wird zum Multidisziplinären Gesundheitszentrum

Neues Gesundheitszentrum in Griffen geplant

In Griffen entsteht ein neues Gesundheitszentrum, das in der ehemaligen Volksschule eingerichtet wird. Initiator ist der Allgemeinmediziner Hannes Topar, der dafür einen Teil des leerstehenden Gebäudes erwirbt.

Topar investiert knapp zwei Millionen Euro in die Adaption der früheren Schule. Bürgermeister Josef Müller und Hannes Topar haben mit ihren Unterschriften die Umsetzung des Projekts besiegelt.

Medizinische Angebote unter einem Dach

In dem Gesundheitszentrum sollen Diagnostik, Behandlung und weiterführende Therapien unter einem Dach angeboten werden. Vorgesehen ist unter anderem eine Ordination von Hannes Topar. Zudem sollen verschiedene weitere Fachärzte und Therapeuten in das Gebäude einziehen.

Laut Topar sollen insbesondere die Fachrichtungen Innere Medizin, Dermatologie und Kinderheilkunde vertreten sein. Außerdem sollen Neurologie und Psychiatrie einen Platz in dem Gesundheitszentrum finden.

Abgrenzung zur Primärversorgungseinheit in Bleiburg

Das Land Kärnten forciert Primärversorgungseinheiten. Das Gesundheitszentrum in Griffen ist jedoch keine derartige Primärversorgungseinheit. Etwa 15 Kilometer südlich von Griffen entsteht in Bleiburg eine solche Einrichtung, die unter der Leitung der Diakonie steht.

Nach Darstellung von Topar war der Wunsch, möglichst viele Fachrichtungen in Griffen anzusiedeln, ausschlaggebend für das Konzept des Gesundheitszentrums. Er verweist darauf, dass in einer Primärversorgungseinheit Teilzeitfachrichtungen nicht möglich seien, da dort jeder einzelne Facharzt einen vollwertigen Kassenvertrag erhält und Vollzeit in der Einheit arbeitet.

Zeitplan für Umbau und Betriebsstart

Der Start der Umbaumaßnahmen in der ehemaligen Volksschule ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. Die Versorgung der ersten Patientinnen und Patienten im neuen Gesundheitszentrum ist für Anfang 2027 geplant.