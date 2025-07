Grillverbot in Wien: Haltbarkeit von tiefgekühlten Lebensmitteln erklärt

Wenn der Sommer heiß läuft, glühen normalerweise auch die Grillroste. Doch 2025 ist alles etwas anders: Aufgrund der hohen Brandgefahr gilt in Wien aktuell ein Grillverbot in vielen öffentlichen Parks. Zeit also, den Tiefkühler zu durchforsten.

WIEN. Wegen der extremen Sommerhitze in Wien wurde ein umfassendes Grillverbot verhängt. Die Wiener Stadtverwaltung reagiert auf die anhaltenden Trockenheits- und Hitzewellen, die das Brandrisiko erheblich erhöhen. Dies bedeutet, dass viele beliebte Grillstellen in Parks und öffentlichen Bereichen nicht mehr genutzt werden dürfen. Wer Vorräte an Fleisch, Würsteln oder Kräuterbutter zu Hause hat, muss besonders auf die Lagerung und Verwendung achten. Die Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) erklärt die wichtigsten Aspekte zur Lagerung von Lebensmitteln.

Tiefgekühltes Essen ist praktisch und haltbar – jedoch nicht unbegrenzt. „Die Haltbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab: Produktzusammensetzung, Lagertemperatur, Frische beim Einfrieren und die Einhaltung der Kühlkette spielen eine Rolle“, erklärt Teresa Bauer. Bei einer konstanten Temperatur von minus 18 Grad Celsius lassen sich klare Richtwerte für die Haltbarkeit angeben: Brot bleibt etwa vier bis sechs Monate essbar, während Kräuter sogar bis zu zwölf Monate lagern können. Kräuterbutter hält sich rund zehn Monate.

Fleischprodukte erfordern besondere Aufmerksamkeit. Rindfleisch kann bis zu einem Jahr haltbar sein, während Hühnerfleisch etwa zehn Monate und Schweinefleisch (je nach Fettgehalt) zwischen vier und acht Monaten haltbar ist. Besonders kritisch ist die Lagerung von Faschiertem, das je nach Fettgehalt bereits nach ein bis drei Monaten verbraucht werden sollte.

Auftauen mit Bedacht

Beim Auftauen gilt es, vorsichtig zu sein. Bauer empfiehlt, Lebensmittel am besten im Kühlschrank aufzutauen, da sich auf der auftauenden Oberfläche schnell Keime vermehren können. Wer es eilig hat, kann auch kaltes Wasser verwenden – hierbei ist es wichtig, die Lebensmittel in einer dichten Verpackung aufzubewahren und den Kontakt zu anderen Lebensmitteln zu vermeiden. Und ganz wichtig: Immer gut durchgaren!

Besonders wachsam sollten Verbraucher bei der Entdeckung von Eiskristallen oder Gefrierbrand sein. Letzterer macht Lebensmittel zwar nicht unbedingt ungenießbar, kann aber deren Qualität und Geschmack beeinträchtigen. „Gerade bei Fleisch oder Fisch kann Gefrierbrand ein Hinweis auf eine unterbrochene Kühlkette sein – hier ist Vorsicht geboten“, betont Bauer.

Wenn ein Lebensmittel verdächtig aussieht oder riecht, sollte es besser entsorgt werden. Besonders für Kinder, ältere Menschen oder immungeschwächte Personen kann der Konsum von verdorbenen Lebensmitteln ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.

Für weitere Tipps und Informationen zur Haltbarkeit von Lebensmitteln besuchen Sie bitte www.vki.at/Haltbarkeit-TK

Themen aus Wien:

83 Prozent für mehr Bankerl in Wiens Öffi-Stationen

Einst war in der Meiselstraße eine Schokofabrik

Penzinger Emanuel Krulis rettet Altwaren in ganz Wien