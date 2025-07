Großbrand: Erste Informationen nach dem Feuerspektakel in Wiener Wohnsiedlung

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle im Bereich der Gumpdendorfer Straße gibt es von der Polizei erste Ermittlungsdetails zur Ursache. Derzeit geht man von Fahrlässigkeit aus. Die Ermittlungen laufen jedenfalls weiter.

WIEN/MARIAHILF. Am Montagabend wütete im Bereich der Gumpendorfer Straße, Hofmühlgasse und Sandwirtgasse ein verheerendes Feuer mitten in einem dicht bebauten Wohngebiet. In einem 300 Quadratmeter großen Wirtschaftsgebäude, das in einem Hinterhof steht, brach der Brand aus. Innerhalb weniger Minuten stand die gesamte Lagerhalle in Flammen, was zu einer massiven Gefährdung der umliegenden Gebäude und Anwohner führte.

Der Vollbrand löste Alarmstufe 2 aus, was zu einem umfangreichen Einsatz der Feuerwehr führte. Neben zahlreichen Feuerwehrfahrzeugen war auch die Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien (SEG) mit speziellen Großschadensbussen vor Ort. Solch ein Einsatz ist besonders in städtischen Gebieten notwendig, um die Sicherheit der Bewohner und die ausgedehnte Ausbreitung der Flammen zu gewährleisten.

Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden, ohne dass Verletzte zu beklagen waren. Weitere Details zu diesem Vorfall sind in einem Bericht von MeinBezirk zu finden:

Alarmstufe 2 nach Großbrand mitten in Wiener Wohngebiet

Nach dem Einsatz der Feuerwehr nahmen die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache rasch Fahrt auf. Laut Informationen von der Landespolizeidirektion Wien deuten erste Untersuchungen auf Fahrlässigkeit hin. Ein Sprecher erklärte: „Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand durch Fahrlässigkeit, möglicherweise durch nachglühende Teilchen, entstanden ist.“ Dies kann in vielen Fällen auf unsachgemäß entsorgte Zigarettenstummel oder ähnliches zurückzuführen sein.

Polizei geht von Fahrlässigkeit aus



Die Ermittler gehen aktuell nicht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, doch die Untersuchungen dauern an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, jedoch wird erwartet, dass er erheblich sein könnte, insbesondere im Hinblick auf die Dichte der Bebauung und die potentielle Gefahr für Anwohner.

Brände in städtischen Gebieten sind nicht nur gefährlich, sondern auch kostspielig, sowohl in Bezug auf materielle Schäden als auch auf die Ressourcen der Feuerwehr und anderer Rettungsdienste. Mehr Informationen zur Brandbekämpfung in urbanen Regionen finden Sie auf den Webseiten der örtlichen Feuerwehr.